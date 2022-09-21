我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中資撤離美地產達236億 除關係惡化還有「這原因」

中共黨史專家看20大：習近平連任權勢將縮水

新聞眼／鏡週刊爆料換鏡電視移頻 媒體淪政黨打手？

記者 林縉明

系統商申請將TVBS新聞台移出第55頻道，擬由鏡電視新聞台遞補，引爆爭議。就在TVBS移頻案消息曝光後，鏡週刊繼先前「爆料」國民黨桃園市長參選人張善政任職宏碁公司的研究計畫涉抄襲，20日再指高虹安博士論文涉抄襲，手法如出一轍；這也難怪高虹安痛斥惡意抹黑之餘，不禁懷疑：難道特定媒體淪為政黨的打手？

民進黨桃園市長前參選人林智堅因抄襲風暴而退選後，鏡週刊接連針對張善政、高虹安指控抄襲事件，綠營隨即跟進重砲批評的作法，加上如今鏡電視可能取代TVBS頻道的傳聞，外界的質疑可說並非空穴來風。

NCC雖強調「依法審議」，但該機關近年來爭議不斷，被外界認為「只要顏色對了，沒什麼不可以」，早已失去獨立機關該有的公信力。今年初取得新聞頻道執照的鏡電視，審照過程已爭議不斷，在野黨立委更接獲爆料，質疑資金流向、違背鏡電視獨立經營承諾、股東問題等；但面對一連串指控，NCC仍通過審照。

面對這次移頻案爭議，民進黨立法院黨團稱，尊重NCC獨立機關審查結果，現在發表任何評論都不恰當。然而，相較當初中天新聞台換照案，民進黨頻頻下指導棋要求撤照，再度凸顯「雙標」的特質，顯得格外諷刺。

民進黨過去在野時期高喊「黨政軍退出媒體」，全面執政後卻威逼媒體，對執政黨負面報導，就抹黑、抹紅，濫指媒體配合對岸「認知作戰」、是「中共同路人」；反觀，只要配合政府打擊異己，甚至替執政黨護航辯護，自然有所好處。

TVBS移頻案如果真的通過，不啻新聞媒體的重大警訊，只要不聽話或批評政府，國家機器就會介入處理；也更令人憂心，一旦媒體生態「全面綠化」，誰來監督政府施政？

民進黨 張善政 風暴

上一則

使用綠電友善環境 台企「歐萊德」獲RE100創業領袖獎

下一則

鏡電視搶TVBS頻道 藍委：媒體將全面綠化

延伸閱讀

林智堅：誠信重要 張善政：他最沒資格談

林智堅：誠信重要 張善政：他最沒資格談
綠文宣大打研究案 張善政告抹黑

綠文宣大打研究案 張善政告抹黑
黑白集／農委會握資料 卻逼張善政自證清白

黑白集／農委會握資料 卻逼張善政自證清白
張善政重申沒有抄襲 將坦然配合說明

張善政重申沒有抄襲 將坦然配合說明

熱門新聞

桃園榮譽國民之家邀脫衣舞孃表演的影片登上紐約郵報，網友看了大讚：我也想去！ （取材自推特）

台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去

2022-09-15 17:46
花蓮大地震，警消到場搶救，下午4時前已緊急救出3人。（圖／警方提供）

台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出

2022-09-18 09:44
台灣採購的莫德納雙價次世代疫苗首批80萬劑16日深夜運抵桃園機場，預計24日起配送各縣市政府。記者季相儒／攝影

台灣10月上旬入境 不開放0+7

2022-09-16 16:34
網友在PTT的八卦板上瘋傳「邊境管理及開放建議」，指揮中心今早證實，這是研議中的草案。(取材自PTT)

網傳台10月開放邊境「0+7」時程 指揮中心證實：研議中

2022-09-15 22:07
愈來愈多台灣民眾感受到兩岸軍事關係處於緊張狀態，高達53%民眾不滿意蔡英文總統處理兩岸關係的表現。圖為蔡英文（左二）今年3月視導新制教召14天訓練。（本報系資料照片）

本報系民調：蔡英文兩岸政策 台民眾不滿意逾半

2022-09-19 20:40
台東今晚發生苪氏規模6.4地震，鹿野鄉永安村住家櫃子掉落，一片狼籍。圖／讀者提供

台東強震 民家中電視櫃突倒下 回憶驚悚全程

2022-09-17 11:14

超人氣

更多 >
王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議

王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議
問「軍」能有幾多愁？穿不穿軍服的爭議 哈利說話了

問「軍」能有幾多愁？穿不穿軍服的爭議 哈利說話了
智庫CSIS：中國2027年前對台動武？專家多不認同

智庫CSIS：中國2027年前對台動武？專家多不認同
服喪期間備受冷落 哈利備好這招撒手鐧準備反擊

服喪期間備受冷落 哈利備好這招撒手鐧準備反擊
駭客再曝Jennie全裸泡澡照 BLACKPINK經紀公司仍沉默

駭客再曝Jennie全裸泡澡照 BLACKPINK經紀公司仍沉默