新聞眼／鏡週刊爆料換鏡電視移頻 媒體淪政黨打手？

系統商申請將TVBS新聞台移出第55頻道，擬由鏡電視新聞台遞補，引爆爭議。就在TVBS移頻案消息曝光後，鏡週刊繼先前「爆料」國民黨桃園市長參選人張善政 任職宏碁公司的研究計畫涉抄襲，20日再指高虹安博士論文涉抄襲，手法如出一轍；這也難怪高虹安痛斥惡意抹黑之餘，不禁懷疑：難道特定媒體淪為政黨的打手？

在民進黨 桃園市長前參選人林智堅因抄襲風暴 而退選後，鏡週刊接連針對張善政、高虹安指控抄襲事件，綠營隨即跟進重砲批評的作法，加上如今鏡電視可能取代TVBS頻道的傳聞，外界的質疑可說並非空穴來風。

NCC雖強調「依法審議」，但該機關近年來爭議不斷，被外界認為「只要顏色對了，沒什麼不可以」，早已失去獨立機關該有的公信力。今年初取得新聞頻道執照的鏡電視，審照過程已爭議不斷，在野黨立委更接獲爆料，質疑資金流向、違背鏡電視獨立經營承諾、股東問題等；但面對一連串指控，NCC仍通過審照。

面對這次移頻案爭議，民進黨立法院黨團稱，尊重NCC獨立機關審查結果，現在發表任何評論都不恰當。然而，相較當初中天新聞台換照案，民進黨頻頻下指導棋要求撤照，再度凸顯「雙標」的特質，顯得格外諷刺。

民進黨過去在野時期高喊「黨政軍退出媒體」，全面執政後卻威逼媒體，對執政黨負面報導，就抹黑、抹紅，濫指媒體配合對岸「認知作戰」、是「中共同路人」；反觀，只要配合政府打擊異己，甚至替執政黨護航辯護，自然有所好處。

TVBS移頻案如果真的通過，不啻新聞媒體的重大警訊，只要不聽話或批評政府，國家機器就會介入處理；也更令人憂心，一旦媒體生態「全面綠化」，誰來監督政府施政？