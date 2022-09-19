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才裝修完 桃園運動中心天花板震塌 鄭文燦道歉

台灣新聞組／桃園19日電
桃園八德運動中心17日才宣傳剛完工的多功能球場，沒想到18日就被地震搖到天花板崩垮，輕鋼架及上百塊隔音板掉落地面（圖），運動民眾奔逃。(記者楊湛華／翻攝)
桃園八德運動中心17日才宣傳剛完工的多功能球場，沒想到18日就被地震搖到天花板崩垮，輕鋼架及上百塊隔音板掉落地面（圖），運動民眾奔逃。(記者楊湛華／翻攝)

九一八台東大震，桃園市八德國民運動中心多功能球場前天才完成燈光改善工程，昨天天花板輕鋼架及上百塊隔音板應聲塌落，畫傷一名正在運動男子。國民黨桃園市議員參選人凌濤批根本是「豆腐渣工程」，和新竹棒球場87分像。桃園市長鄭文燦昨晚間在臉書發文向市民致歉，指出這次事件造成市民朋友的驚慌，他責無旁貸。

桃園市體育局表示，八德國民運動中心由市府新建工程處發包，耗資5億台幣（約1593萬美元），去年10月12日正式營運，由體育局委託救國團營運管理，五樓燈光改造工程由救國團發包，前天才完工，目前尚無法確那個工程問題導致隔音板掉落，場館工程缺失保固將由新工處盡速檢討；安全無虞後才會再次開放民眾使用。

桃園市消防局下午2時54分獲報，八德運動中心5樓一名張姓男子（36歲）在打球時，遭掉落的隔音板畫傷，背部受擦挫傷，送醫治療。監視畫面顯示，地震當時，不少學生與民眾運動到一半，隔音板及鋼架就突然崩塌，大多數人及時逃到場邊未受傷。

現場的徐姓球友說，前一刻還在打球，下一刻天花板全掉下來，真的被嚇到；市議員段樹文趕到現場，他表示桃園強震不多，頂多三級，運動中心前天才發文宣傳新的燈光場地，昨天天花板就砸下來，實在想不透。市議員簡智翔也批評，這樣的施工品質簡直把市民的生命安全當玩笑。

國民黨桃園市長參選人張善政說，他要求，請桃園市政府對市內所有有安全疑慮或老舊的公共工程，做結構安全與耐震總體檢，在最短時間內公布。民眾黨市長參選人賴香伶說，施工單位應盡速調查，讓市民有安全的運動空間。

凌濤表示，過去他就強調鄭文燦是林智堅2.0，八德國民運動中心明明是去年才啟用的新館，桃園市政府如何驗收通過，鄭文燦必須說清楚講明白。

運動中心粉絲專頁前天才貼出「五樓羽球燈完成」，網友昨天前往吐槽「還以為震央在桃園」、「原來這就是五星市長的工程」、「這花多少錢蓋的」、「還以為是八德地震體驗館」。

鄭文燦昨晚在臉書發文表示，這次造成民眾受到輕度擦傷及驚嚇，他向大家深深致歉。他在第一時間趕赴現場，並且責成體育局及工務局，檢視運動中心的裝潢工程是否牢靠、結構是否安全，並請專業技師鑑定原因、完成修復。

鄭文燦表示「身為市長，維護市民安全是我的責任」，未來兩、三天也許會有餘震，市府各單位隨時做好戒備。

桃園八德運動中心17日才宣傳剛完工的多功能球場（圖），沒想到18日就被地震搖到天...
桃園八德運動中心17日才宣傳剛完工的多功能球場（圖），沒想到18日就被地震搖到天花板崩垮，輕鋼架及上百塊隔音板掉落地面，運動民眾奔逃。(圖：民眾提供)

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