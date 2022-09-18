我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台6.8強震 花蓮樓倒、橋斷、火車出軌 傷亡未知

貴州大巴車翻覆27死20傷 網爆「車上都是拉去隔離的」

綠文宣大打研究案 張善政告抹黑

台灣新聞組／台北18日電
國民黨桃園市長參選人張善政17日晚至中壢警分局報案，提告民進黨桃園市黨部到處散發不實抹黑文宣，意圖使人不當選。(記者翁唯真／攝影)
國民黨桃園市長參選人張善政17日晚至中壢警分局報案，提告民進黨桃園市黨部到處散發不實抹黑文宣，意圖使人不當選。(記者翁唯真／攝影)

國民黨桃園市長參選人張善政主持的農委會委託研究計畫被指抄襲，民進黨桃園市黨部昨透過夾報、塞信箱等，大量發送質疑研究案的文宣，張善政氣憤說，民進黨抹黑造謠做法令人不齒。張善政昨晚到中壢警分局提告民進黨桃園市黨部，涉嫌引用周刊不實報導，意圖使人不當選，受訪過程一度氣到說不下去。

至於上月因雙論文被認定抄襲、退選桃園市長的林智堅，沉寂一個多月，昨與蔡英文總統合體，替民進黨新竹市長參選人沈慧虹站台輔選，他以「誠信比選市長還要重要」評論張善政研究計畫爭議，被外界形容格外諷刺。

桃園區許多民眾前夜起發現，社區和住家信箱塞滿質疑研究案文宣，指張善政當年的農委會委託報告是「5736萬稅金用抄襲拼貼報告領走」，還寫著「張善政你的誠信在哪裡」，18頁文宣完整刊載披露此事的鏡周刊報導內容，上頭署名民進黨桃園市黨部。

張善政說，民進黨桃園市黨部堂而皇之濫發指控文宣，違反事實、道德，傷害台灣乾淨選風與民主價值，更已觸法，應受所有人唾棄。

對此，民進黨桃園市黨部發表聲明，文宣內容都是周刊的報導，張善政之前不反應，現在才氣急敗壞大跳腳，與其惱羞成怒大動作提告掩飾抄襲，不如誠實面對大眾檢驗。

民眾黨桃園市長參選人賴香伶則說，農委會可主動公布資訊，「看起來農委會現在變成民進黨的助選員，一步一步故作玄虛」，不是好的行政作為。

張善政 民進黨 國民黨

上一則

黑白集／農委會握資料 卻逼張善政自證清白

下一則

挨轟擋疫苗 蔡英文：別把防疫變選舉口水戰

延伸閱讀

農委會指張善政6文重複 前官員：計畫當論文比對會血流成河

農委會指張善政6文重複 前官員：計畫當論文比對會血流成河
先射箭再畫靶 農委會昔養網軍今當東廠？

先射箭再畫靶 農委會昔養網軍今當東廠？
張善政重申沒有抄襲 將坦然配合說明

張善政重申沒有抄襲 將坦然配合說明
張善政研究案 陳吉仲稱沒保密條款遭打臉

張善政研究案 陳吉仲稱沒保密條款遭打臉

熱門新聞

桃園榮譽國民之家邀脫衣舞孃表演的影片登上紐約郵報，網友看了大讚：我也想去！ （取材自推特）

台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去

2022-09-15 17:46
彰化縣芳苑鄉一家環保工廠的寶特瓶絞碎機，9日發生外籍移工被吸入遭絞碎輾斃的驚悚意外。(圖：民眾提供)

同事誤開機 越籍移工在台被磨碎機絞成碎肉慘死

2022-09-10 10:40
網友在PTT的八卦板上瘋傳「邊境管理及開放建議」，指揮中心今早證實，這是研議中的草案。(取材自PTT)

網傳台10月開放邊境「0+7」時程 指揮中心證實：研議中

2022-09-15 22:07
台灣採購的莫德納雙價次世代疫苗首批80萬劑16日深夜運抵桃園機場，預計24日起配送各縣市政府。記者季相儒／攝影

台灣10月上旬入境 不開放0+7

2022-09-16 16:34
Liya來到RAW的廚房裡，跟著江振誠從備料到熬煮，一起做出牛肉麵。

名廚江振誠攜小廚神Liya 返廚藝初心 煮動人美食

2022-09-12 12:36
台疫情指揮中心發言人莊人祥。圖／台疫情指揮中心提供

台邊境鬆綁「0+7」 最快10月上路

2022-09-15 15:02

超人氣

更多 >
4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

「娶某大姐坐金交椅」的道理 查理父子三人親自力行

「娶某大姐坐金交椅」的道理 查理父子三人親自力行
簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議

簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議
肅靜 威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲

肅靜 威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲
卡蜜拉與凱特婆媳關係如何？從這張圖或可看出

卡蜜拉與凱特婆媳關係如何？從這張圖或可看出