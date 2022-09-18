綠文宣大打研究案 張善政告抹黑

國民黨桃園市長參選人張善政17日晚至中壢警分局報案，提告民進黨桃園市黨部到處散發不實抹黑文宣，意圖使人不當選。(記者翁唯真／攝影)

國民黨 桃園市長參選人張善政 主持的農委會委託研究計畫被指抄襲，民進黨 桃園市黨部昨透過夾報、塞信箱等，大量發送質疑研究案的文宣，張善政氣憤說，民進黨抹黑造謠做法令人不齒。張善政昨晚到中壢警分局提告民進黨桃園市黨部，涉嫌引用周刊不實報導，意圖使人不當選，受訪過程一度氣到說不下去。

至於上月因雙論文被認定抄襲、退選桃園市長的林智堅，沉寂一個多月，昨與蔡英文總統合體，替民進黨新竹市長參選人沈慧虹站台輔選，他以「誠信比選市長還要重要」評論張善政研究計畫爭議，被外界形容格外諷刺。

桃園區許多民眾前夜起發現，社區和住家信箱塞滿質疑研究案文宣，指張善政當年的農委會委託報告是「5736萬稅金用抄襲拼貼報告領走」，還寫著「張善政你的誠信在哪裡」，18頁文宣完整刊載披露此事的鏡周刊報導內容，上頭署名民進黨桃園市黨部。

張善政說，民進黨桃園市黨部堂而皇之濫發指控文宣，違反事實、道德，傷害台灣乾淨選風與民主價值，更已觸法，應受所有人唾棄。

對此，民進黨桃園市黨部發表聲明，文宣內容都是周刊的報導，張善政之前不反應，現在才氣急敗壞大跳腳，與其惱羞成怒大動作提告掩飾抄襲，不如誠實面對大眾檢驗。

民眾黨桃園市長參選人賴香伶則說，農委會可主動公布資訊，「看起來農委會現在變成民進黨的助選員，一步一步故作玄虛」，不是好的行政作為。