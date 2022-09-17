我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CIA副局長：習近平告知解放軍 至2027年具武統台灣能力

加州通膨紓困金下月發放 個人年收入低於25萬可領

新聞評論／救命的疫苗 變成蔡政府爭權奪利武器

聯合報社論

蔡政府是否對地方及民間團體「卡疫苗」，最近成為熱議話題。其中，鴻海創辦人郭台銘是否曾為了要捐疫苗，被迫簽下「不參選總統切結書」，亦成焦點。還原事實，當時的情況應該是郭台銘以親筆信向蔡總統「交心」，稱購買疫苗並無參選總統之意圖，而非他「被迫簽下切結書」。即使如此，仍證明蔡政府的疫苗政策別有用心，夾帶太多政治考量。

回顧去年郭台銘5月表態要捐贈疫苗的背景，當時全台正籠罩在首波疫情大衝擊下，國內疫苗短缺，讓民眾對疫情的恐懼達到頂點。照理說，在這種情況下，任何有助紓解台灣疫苗荒之舉，政府都應該至表歡迎並全力支持。但事實恰好相反，當時擔任衛福部長的陳時中百般刁難，冷言冷語，毫無歡迎之意。綠營更是大肆動員，不斷發出關於BNT疫苗的假訊息，似乎要讓想捐疫苗的各方人士知難而退。

郭台銘之所以要向蔡總統表態「無參選總統意圖」，目的就是要化解民進黨對於他藉此累積個人聲望，從而出馬角逐下屆總統大選的疑慮。果然，郭台銘的親筆信送出後，蔡總統即親自出馬，幫郭台銘掃除了疫苗採購的障礙；就連衛福部一再強調的「原廠授權」也不再重要。其後，1500萬劑BNT疫苗得以陸續抵台，數百萬民眾因而受惠。

時至今日，蔡政府仍堅稱「沒有卡疫苗」，甚至宣稱是「中國」阻撓台灣疫苗採購。然而當時蔡政府的所作所為，民眾都看在眼裡。台北市長參選人黃珊珊的「靈魂拷問」，更直接戳破蔡政府說詞盲點：如果是對岸卡疫苗，「為何蔡總統出面就行了」？其中關鍵，當然不是蔡總統能「命令」中國不再阻攔，而是她拿掉了蔡政府內卡疫苗的障礙。

疫情肆虐下，疫苗是最快速有效的救人工具。任何一個正常的國家，凡是以民眾生命為念的政府，一定竭盡所能為國人取得效果最佳且數量充裕的疫苗，因為保障人民生命安全是政府最基本的責任。但在蔡政府心中，疫苗政策除摻入過多政治考量，還有許多黑暗的利益算計；因此，才會連慈濟、工商協進會、呂秀蓮等多方要捐疫苗，都遭到白眼冷遇。

蔡政府獨厚高端疫苗，及第一次BNT採購破局，涉及的是蔡政府對特定政商人士的利益輸送。而第二次BNT採購破局，則是「反中」意識形態的走火入魔，寧可讓人民沒有疫苗可打，也「絕不向中國藥商購買」。類似作法，也出現在對莫德納疫苗的採購上。儘管莫德納疫苗效力舉世公認，但其供貨穩定度遠不如BNT，就如最近又發生買不到最新次世代疫苗的情況。然而，蔡政府卻「獨沽一味」，優先大量採購莫德納，不能不讓人懷疑其中有「讓利美國」的考量，而把國民利益拋諸腦後。

在「卡民間捐疫苗」事件上，蔡政府的算計，更上升至「拿人民生命當肉票」，來鞏固自身權力的層次。試想，無論郭台銘是否參選總統，與政府協助他購得疫苗有何關係？郭台銘必須向當權者「交心」表白自己無意參選，政府才願為他排除障礙，這像是一個仁義政府的作為嗎？

也正因為如此，儘管「逼郭台銘簽不參選切結書」和「郭台銘親筆致函總統表示無意參選」程度不同，反映的卻是相同的事實：蔡政府疫苗政策的指導原則，是圖利優先、政治優先；是把疫苗當作爭權奪利的武器，而非救人的工具。民間買疫苗做好事，幫政府解決問題，竟然還要「先安民進黨的心」承諾不參選總統，蔡政府的沉淪還有下限嗎？

高端疫苗 郭台銘 BNT

上一則

先射箭再畫靶 農委會昔養網軍今當東廠？

下一則

台灣10月上旬入境 王必勝：不開放0+7

延伸閱讀

台灣10月上旬入境 不開放0+7

台灣10月上旬入境 不開放0+7
新版補強針何時打 華裔藥學博士：10月底、11月初較佳

新版補強針何時打 華裔藥學博士：10月底、11月初較佳
簽切結書？ 郭台銘購疫苗 曾提「無政治企圖」

簽切結書？ 郭台銘購疫苗 曾提「無政治企圖」
國民黨點名沈榮津、薛瑞元卡疫苗採購

國民黨點名沈榮津、薛瑞元卡疫苗採購

熱門新聞

桃園榮譽國民之家邀脫衣舞孃表演的影片登上紐約郵報，網友看了大讚：我也想去！ （取材自推特）

台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去

2022-09-15 17:46
彰化縣芳苑鄉一家環保工廠的寶特瓶絞碎機，9日發生外籍移工被吸入遭絞碎輾斃的驚悚意外。(圖：民眾提供)

同事誤開機 越籍移工在台被磨碎機絞成碎肉慘死

2022-09-10 10:40
網友在PTT的八卦板上瘋傳「邊境管理及開放建議」，指揮中心今早證實，這是研議中的草案。(取材自PTT)

網傳台10月開放邊境「0+7」時程 指揮中心證實：研議中

2022-09-15 22:07
Liya來到RAW的廚房裡，跟著江振誠從備料到熬煮，一起做出牛肉麵。

名廚江振誠攜小廚神Liya 返廚藝初心 煮動人美食

2022-09-12 12:36
參院外交委員會14日將審查強化台美關係的「台灣政策法案」，白宮國家安全顧問蘇利文表示，部分條文令人擔心。(本報資料照片)

台灣政策法新法若通過 學者：美中恐攤牌 甚至斷交

2022-09-08 20:56
台疫情指揮中心發言人莊人祥。圖／台疫情指揮中心提供

台邊境鬆綁「0+7」 最快10月上路

2022-09-15 15:02

超人氣

更多 >
紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑

紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑
長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明

長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明
無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片

無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片
查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默

查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默
中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬

中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬