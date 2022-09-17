新聞評論／救命的疫苗 變成蔡政府爭權奪利武器

蔡政府是否對地方及民間團體「卡疫苗」，最近成為熱議話題。其中，鴻海創辦人郭台銘 是否曾為了要捐疫苗，被迫簽下「不參選總統切結書」，亦成焦點。還原事實，當時的情況應該是郭台銘以親筆信向蔡總統「交心」，稱購買疫苗並無參選總統之意圖，而非他「被迫簽下切結書」。即使如此，仍證明蔡政府的疫苗政策別有用心，夾帶太多政治考量。

回顧去年郭台銘5月表態要捐贈疫苗的背景，當時全台正籠罩在首波疫情大衝擊下，國內疫苗短缺，讓民眾對疫情的恐懼達到頂點。照理說，在這種情況下，任何有助紓解台灣疫苗荒之舉，政府都應該至表歡迎並全力支持。但事實恰好相反，當時擔任衛福部長的陳時中百般刁難，冷言冷語，毫無歡迎之意。綠營更是大肆動員，不斷發出關於BNT 疫苗的假訊息，似乎要讓想捐疫苗的各方人士知難而退。

郭台銘之所以要向蔡總統表態「無參選總統意圖」，目的就是要化解民進黨對於他藉此累積個人聲望，從而出馬角逐下屆總統大選的疑慮。果然，郭台銘的親筆信送出後，蔡總統即親自出馬，幫郭台銘掃除了疫苗採購的障礙；就連衛福部一再強調的「原廠授權」也不再重要。其後，1500萬劑BNT疫苗得以陸續抵台，數百萬民眾因而受惠。

時至今日，蔡政府仍堅稱「沒有卡疫苗」，甚至宣稱是「中國」阻撓台灣疫苗採購。然而當時蔡政府的所作所為，民眾都看在眼裡。台北市長參選人黃珊珊的「靈魂拷問」，更直接戳破蔡政府說詞盲點：如果是對岸卡疫苗，「為何蔡總統出面就行了」？其中關鍵，當然不是蔡總統能「命令」中國不再阻攔，而是她拿掉了蔡政府內卡疫苗的障礙。

疫情肆虐下，疫苗是最快速有效的救人工具。任何一個正常的國家，凡是以民眾生命為念的政府，一定竭盡所能為國人取得效果最佳且數量充裕的疫苗，因為保障人民生命安全是政府最基本的責任。但在蔡政府心中，疫苗政策除摻入過多政治考量，還有許多黑暗的利益算計；因此，才會連慈濟、工商協進會、呂秀蓮等多方要捐疫苗，都遭到白眼冷遇。

蔡政府獨厚高端疫苗 ，及第一次BNT採購破局，涉及的是蔡政府對特定政商人士的利益輸送。而第二次BNT採購破局，則是「反中」意識形態的走火入魔，寧可讓人民沒有疫苗可打，也「絕不向中國藥商購買」。類似作法，也出現在對莫德納疫苗的採購上。儘管莫德納疫苗效力舉世公認，但其供貨穩定度遠不如BNT，就如最近又發生買不到最新次世代疫苗的情況。然而，蔡政府卻「獨沽一味」，優先大量採購莫德納，不能不讓人懷疑其中有「讓利美國」的考量，而把國民利益拋諸腦後。

在「卡民間捐疫苗」事件上，蔡政府的算計，更上升至「拿人民生命當肉票」，來鞏固自身權力的層次。試想，無論郭台銘是否參選總統，與政府協助他購得疫苗有何關係？郭台銘必須向當權者「交心」表白自己無意參選，政府才願為他排除障礙，這像是一個仁義政府的作為嗎？

也正因為如此，儘管「逼郭台銘簽不參選切結書」和「郭台銘親筆致函總統表示無意參選」程度不同，反映的卻是相同的事實：蔡政府疫苗政策的指導原則，是圖利優先、政治優先；是把疫苗當作爭權奪利的武器，而非救人的工具。民間買疫苗做好事，幫政府解決問題，竟然還要「先安民進黨的心」承諾不參選總統，蔡政府的沉淪還有下限嗎？