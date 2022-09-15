張善政研究案 陳吉仲稱沒保密條款遭打臉

資深媒體人黃暐瀚14日在臉書公布宏碁當年跟農委會所簽的合約條款片段，指第10條確實明訂「保密條款」。(圖：翻攝自黃暐瀚臉書)

國民黨 桃園市長參選人張善政 多次說明15年前主持農委會委託宏碁 研究案過程，遭民進黨市長參選人鄭運鵬質疑擠牙膏；張表示合約有終身保密條款，只能談關鍵資訊，又被綠營譏保密條款「創造出來的」，農委會主委陳吉仲也說「沒有終身保密條款的簽約內容」。不過媒體人黃暐瀚公布當年合約證實有「保密條款」，質疑「農委會是不是有誤會」？

黃暐瀚昨天凌晨在臉書貼出當年農委會與宏碁的合約，第10條明定「計畫主持人及參與計畫工作人員均應嚴守契約應保密事項，未經甲方同意，乙方不得將契約內容、執行情形及研發成果公開或洩漏於本契約關係人以外之人員。」合約中甲方是農委會，乙方是宏碁，也就是不經農委會同意，宏碁不得公開契約內容、執行情形與研發成果，只要農委會授權同意，張善政就沒理由再拖了。

農委會發言人陳淑蓉表示，農委會並沒有和任何一方簽「終身」保密合約，但任何科技計畫的契約都會針對研究成果及執行情形訂定相關保密行為，檢視相關計畫已無保密必要性，兩周前已將合約資料提供給立委。至於是否同意乙方（宏碁）相關人員可以公開？農委會沒有回應。

鄭運鵬說，合約內容已是公開資訊，張如果拿不到，不是欺騙市民就是國民黨立委不給，農委會也說沒有保密條款，如果張與宏碁有保密條款請拿出來；鄭辦發言人黃韋鈞說，張善政將抄襲問題轉成保密問題是要混淆市民，農委會已解釋沒保密必要，請趕快召開說明會交代。

不過，國民黨桃園市議員參選人凌濤批評，所謂「沒有終身保密條款」是在玩文字遊戲，希望農委會盡快同意宏碁公開這個案子，讓張善政在不違反契約狀況下，清楚闡述計畫成果及對台灣農業的貢獻。

「真相大白，誰在說謊已經非常清楚了。」張善政表示，過去一陣子一直說不能講太多，因為要遵守合約簽署的保密條款，但陳吉仲說沒有保密條款，鄭運鵬也說保密條款是在迴避，如今誰在說真話、誰在說假話，大家可以看得很清楚。他說，一經農委會同意，當然願意闡述宏碁的受委託案對台灣農業電子化的貢獻。

張善政競辦發言人何元楷說，張善政面對外界質疑、抹黑、構陷與嘲諷，始終堅持立場強調自己光明磊落；這段時間，團隊積極蒐集資料為公開說明準備。按保密協定內容，農委會大可依程序行文給宏碁表明放棄法律相關權益及保密條款的主張權，為何始終不見農委會有所作為？