我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暖心聲明 安妮公主：榮幸與母親共度她生命最後24小時

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

民進黨內部民調：侯友宜綠票倉領先林佳龍23.5個百分點

記者張睿廷／新北14日電
新北市長侯友宜在民進黨新莊區內部民調中，獲得49.9%支持率。(本報資料照片)
新北市長侯友宜在民進黨新莊區內部民調中，獲得49.9%支持率。(本報資料照片)

民進黨近期在擁有40萬以上人口的新北市傳統綠營票倉新莊區做了一份內部民調，其中新北市長侯友宜獲得49.9%支持率、民進黨新北市長參選人林佳龍獲26.3%支持率，雙方差距達23.6個百分點，若以2018年投票率來換算，侯友宜領先近50萬票。不過此份民調以市話為主，綠營在年輕族群支持度普遍較高，實際差距可能會再縮小。

本報在7月底做了六都縣市首長民調，侯友宜獲得57%支持率、林佳龍有21％支持率，差距如此懸殊令外界都相當驚訝，民眾普遍認為選戰開打後會逐漸拉近距離。

不過，民進黨內部特別在傳統偏綠選區新莊區做了一份民調。題目是「目前可能參選下一屆新北市長的有民進黨的林佳龍、國民黨的侯友宜。在這兩個人當中，請問您會支持哪一位來做我們的市長？」回答支持侯友宜的有49.9%、支持林佳龍的有26.3%、無法選出任一候選人為23.8%。

在「目前國內有幾個常聽到的政黨，例如國民黨、民進黨、 台灣民眾黨、時代力量以及台灣基進，請問哪一個政黨的理念和主張與您較接近？」國民黨支持度僅有16.4%、民進黨則有32.2%。從兩份數據交叉分析，可觀察出許多不是國民黨死忠支持者會票投侯友宜，甚至吸引到部分淺綠選民。

另外在「請問今年年底的九合一選舉，您會不會去投票？」這題當中，回答「一定會」的有57.8%；「可能會」占27.2%。以此份民調來看，預期11月26日投票率不會太低，若有任何參選人希望選情降溫，回歸基本盤對決，恐有難度。

只是這份民調是以市話來做訪談，沒有使用手機訪談，許多年輕人不太接家中電話，所以39歲以下選民僅占15％。可以看出侯友宜在40歲以上獲得極高支持度，不過無法看出年輕選民的支持傾向，若以過去的選舉經驗來看，民進黨會在年輕選民中佔有部分優勢，所以目前實際差距可能會比民調數字更接近一些。

該分民調是在有效樣本1071人、抽樣誤差95%的信心水準，抽樣誤差在正負3%之內所做。由於林佳龍在偏綠選區中的民調大幅落後侯友宜，可說是一項關鍵指標，該數字出爐後，也對綠營內部造成一定壓力。

侯友宜選舉辦公室發言人王敏旭表示，感謝每位市民對於侯市長及新北市政的支持與肯定，侯市長一再重申，市政工作才是當前第一要務，不論民調高跟低，都會不斷反省檢討自己。

林佳龍競選辦公室發言人李坤城表示，其實他們都是按照選舉步驟，立委、議員全力來協助，現在民調趨勢，侯友宜是往下的，林佳龍是往上的，差距在拉近，代表他們檢視侯友宜的施政問題出現了效果，對於勝選非常有信心。

民進黨新北市長參選人林佳龍在傳統綠營票倉新莊區，暫獲26.3%支持率。(本報資料...
民進黨新北市長參選人林佳龍在傳統綠營票倉新莊區，暫獲26.3%支持率。(本報資料照片)

民調 侯友宜 民進黨

上一則

林耕仁碩論涉抄 中華大學初比對「符合規範」

下一則

對華跨國會議聯盟峰會共商應對北京 台獲邀參與

延伸閱讀

鄭南榕女兒曝當年逮捕3方案 斥侯友宜：為何採最激烈手段

鄭南榕女兒曝當年逮捕3方案 斥侯友宜：為何採最激烈手段
林佳龍緊咬2024「坐這山，望那山」 侯友宜重申拚市政

林佳龍緊咬2024「坐這山，望那山」 侯友宜重申拚市政
2024選總統？ 侯友宜：願扮帶隊班

2024選總統？ 侯友宜：願扮帶隊班
夏立言會張志軍 侯友宜：維護區域穩定是人民目標

夏立言會張志軍 侯友宜：維護區域穩定是人民目標

熱門新聞

參院外交委員會14日將審查強化台美關係的「台灣政策法案」，白宮國家安全顧問蘇利文表示，部分條文令人擔心。(本報資料照片)

台灣政策法新法若通過 學者：美中恐攤牌 甚至斷交

2022-09-08 20:56
彰化縣芳苑鄉一家環保工廠的寶特瓶絞碎機，9日發生外籍移工被吸入遭絞碎輾斃的驚悚意外。(圖：民眾提供)

同事誤開機 越籍移工在台被磨碎機絞成碎肉慘死

2022-09-10 10:40
Liya來到RAW的廚房裡，跟著江振誠從備料到熬煮，一起做出牛肉麵。

名廚江振誠攜小廚神Liya 返廚藝初心 煮動人美食

2022-09-12 12:36
台美7月舉行「陸軍新型戰車專案管理會議」，美方特別安排台與會官員前往底特律戰車工廠，試乘第一輛專為台改裝的M1A2T戰車。圖/讀者提供

美售台第一輛M1A2T型戰車 首曝光

2022-09-11 13:32
英特爾執行長基辛格預測中國五年內不會攻台。（路透）

英特爾CEO傳透露真實想法：中國5年內不會攻打台灣

2022-09-09 01:02
TVBS大樓外觀。記者徐兆玄／攝影

TVBS主播宮鬥有後續 她遭爆曠職被記10大過解雇

2022-09-13 12:18

超人氣

更多 >
數字驚人…未開電源電器「吃掉」家庭電費近四分之一

數字驚人…未開電源電器「吃掉」家庭電費近四分之一
不給同機也不讓同桌 為何王室防哈利像防賊？

不給同機也不讓同桌 為何王室防哈利像防賊？
英女王國葬 這三個國家不得派代表參加

英女王國葬 這三個國家不得派代表參加
富二代、男星都掰掰 33歲「賭王千金」低調嫁消防員

富二代、男星都掰掰 33歲「賭王千金」低調嫁消防員
曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國

曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國