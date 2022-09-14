民進黨內部民調：侯友宜綠票倉領先林佳龍23.5個百分點

新北市長侯友宜在民進黨新莊區內部民調中，獲得49.9%支持率。(本報資料照片)

民進黨 近期在擁有40萬以上人口的新北市傳統綠營票倉新莊區做了一份內部民調 ，其中新北市長侯友宜 獲得49.9%支持率、民進黨新北市長參選人林佳龍獲26.3%支持率，雙方差距達23.6個百分點，若以2018年投票率來換算，侯友宜領先近50萬票。不過此份民調以市話為主，綠營在年輕族群支持度普遍較高，實際差距可能會再縮小。

本報在7月底做了六都縣市首長民調，侯友宜獲得57%支持率、林佳龍有21％支持率，差距如此懸殊令外界都相當驚訝，民眾普遍認為選戰開打後會逐漸拉近距離。

不過，民進黨內部特別在傳統偏綠選區新莊區做了一份民調。題目是「目前可能參選下一屆新北市長的有民進黨的林佳龍、國民黨的侯友宜。在這兩個人當中，請問您會支持哪一位來做我們的市長？」回答支持侯友宜的有49.9%、支持林佳龍的有26.3%、無法選出任一候選人為23.8%。

在「目前國內有幾個常聽到的政黨，例如國民黨、民進黨、 台灣民眾黨、時代力量以及台灣基進，請問哪一個政黨的理念和主張與您較接近？」國民黨支持度僅有16.4%、民進黨則有32.2%。從兩份數據交叉分析，可觀察出許多不是國民黨死忠支持者會票投侯友宜，甚至吸引到部分淺綠選民。

另外在「請問今年年底的九合一選舉，您會不會去投票？」這題當中，回答「一定會」的有57.8%；「可能會」占27.2%。以此份民調來看，預期11月26日投票率不會太低，若有任何參選人希望選情降溫，回歸基本盤對決，恐有難度。

只是這份民調是以市話來做訪談，沒有使用手機訪談，許多年輕人不太接家中電話，所以39歲以下選民僅占15％。可以看出侯友宜在40歲以上獲得極高支持度，不過無法看出年輕選民的支持傾向，若以過去的選舉經驗來看，民進黨會在年輕選民中佔有部分優勢，所以目前實際差距可能會比民調數字更接近一些。

該分民調是在有效樣本1071人、抽樣誤差95%的信心水準，抽樣誤差在正負3%之內所做。由於林佳龍在偏綠選區中的民調大幅落後侯友宜，可說是一項關鍵指標，該數字出爐後，也對綠營內部造成一定壓力。

侯友宜選舉辦公室發言人王敏旭表示，感謝每位市民對於侯市長及新北市政的支持與肯定，侯市長一再重申，市政工作才是當前第一要務，不論民調高跟低，都會不斷反省檢討自己。