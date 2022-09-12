新聞眼／放眼2024 柯文哲租辦公室備戰

民進黨在台北市、新竹市都面臨民眾黨支持的強敵競爭，台北市長柯文哲（前右）也成為影響2024年總統大選的「關鍵少數」力量。(本報資料照片)

九合一選舉倒數，民進黨 因新竹市前市長林智堅論文案影響，整體選情呈逆風狀態。對於民進黨來說，這一仗主要的對手不僅是國民黨，還有民眾黨主席柯文哲 。尤其柯文哲曾經與民進黨合作又分手，現在卻自立為王；只要民眾黨支持的台北市長參選人黃珊珊或新竹市長參選人高虹安當選，對民進黨來說都形同芒刺在背。

柯文哲的台北市長任期將在今年12月結束，對民進黨來說卻只是個開始，因為柯文哲並沒有放棄2024選總統意圖，只是尋找最合適的時機揮劍出兵。

據悉，柯文哲早就為自己安排下一步。去年他曾經思考回台大醫院當醫師，甚至已經通知台大醫院院長吳明賢，但台大醫院上下卻感到十分棘手。吳明賢一度深思到底柯文哲辦公室應如何安排，如果讓柯文哲回到台大醫院本部，憂心整個醫院都變成民眾黨黨部，陳情、政治活動不會少，太過政治性，但若將柯文哲流放邊疆，似乎也不夠尊重這位全台灣最紅的外科醫師。

不過柯文哲今年又有新的想法，他年底卸任台北市長以後，可能會專心擔任民眾黨主席，辦公室已經準備妥當，就租在立法院附近；柯文哲只要坐在辦公室就能整合議題，現存的北市府團隊也將會持續運作。

柯文哲雖曾面臨大起大落，但全國支持度固定維持15%左右，「關鍵少數」的角色使民進黨和國民黨都十分害怕被攪局。民眾黨除提名 縣市長，今年在全國都提名了縣市議員，只要有人當選，就等於再添兵馬，未來若民眾黨內有市長、有議員又有立委，柯文哲等於從中央到地方都能掌握話語權，邁向2024總統大選又更進一步。