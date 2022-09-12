我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

911恐攻事件21周年 拜登雨中獻花圈緬懷遇難者

通膨牌失效 共和黨奪參院陷苦戰 黨員內鬨募款困難

新聞眼／放眼2024 柯文哲租辦公室備戰

記者 丘采薇
民進黨在台北市、新竹市都面臨民眾黨支持的強敵競爭，台北市長柯文哲（前右）也成為影響2024年總統大選的「關鍵少數」力量。(本報資料照片)
民進黨在台北市、新竹市都面臨民眾黨支持的強敵競爭，台北市長柯文哲（前右）也成為影響2024年總統大選的「關鍵少數」力量。(本報資料照片)

九合一選舉倒數，民進黨因新竹市前市長林智堅論文案影響，整體選情呈逆風狀態。對於民進黨來說，這一仗主要的對手不僅是國民黨，還有民眾黨主席柯文哲。尤其柯文哲曾經與民進黨合作又分手，現在卻自立為王；只要民眾黨支持的台北市長參選人黃珊珊或新竹市長參選人高虹安當選，對民進黨來說都形同芒刺在背。

柯文哲的台北市長任期將在今年12月結束，對民進黨來說卻只是個開始，因為柯文哲並沒有放棄2024選總統意圖，只是尋找最合適的時機揮劍出兵。

據悉，柯文哲早就為自己安排下一步。去年他曾經思考回台大醫院當醫師，甚至已經通知台大醫院院長吳明賢，但台大醫院上下卻感到十分棘手。吳明賢一度深思到底柯文哲辦公室應如何安排，如果讓柯文哲回到台大醫院本部，憂心整個醫院都變成民眾黨黨部，陳情、政治活動不會少，太過政治性，但若將柯文哲流放邊疆，似乎也不夠尊重這位全台灣最紅的外科醫師。

不過柯文哲今年又有新的想法，他年底卸任台北市長以後，可能會專心擔任民眾黨主席，辦公室已經準備妥當，就租在立法院附近；柯文哲只要坐在辦公室就能整合議題，現存的北市府團隊也將會持續運作。

柯文哲雖曾面臨大起大落，但全國支持度固定維持15%左右，「關鍵少數」的角色使民進黨和國民黨都十分害怕被攪局。民眾黨除提名縣市長，今年在全國都提名了縣市議員，只要有人當選，就等於再添兵馬，未來若民眾黨內有市長、有議員又有立委，柯文哲等於從中央到地方都能掌握話語權，邁向2024總統大選又更進一步。

柯文哲 民進黨 提名

上一則

藍綠激戰區拚民調 緊盯對手找策略方向

下一則

陳建仁訪教廷3度會面 教宗笑答：我認識他

延伸閱讀

曹興誠籲宣誓抗中 柯文哲批口號治國：光喊沒用

曹興誠籲宣誓抗中 柯文哲批口號治國：光喊沒用
新聞評論／不投降不落跑 選舉承諾書嬉鬧浮誇

新聞評論／不投降不落跑 選舉承諾書嬉鬧浮誇
夫人牌？黃珊珊市場拜票 陳佩琪買菜路過來打氣

夫人牌？黃珊珊市場拜票 陳佩琪買菜路過來打氣
柯文哲批基捷騙局 林右昌回嗆「為選舉滿口政治語言」

柯文哲批基捷騙局 林右昌回嗆「為選舉滿口政治語言」

熱門新聞

參院外交委員會14日將審查強化台美關係的「台灣政策法案」，白宮國家安全顧問蘇利文表示，部分條文令人擔心。(本報資料照片)

台灣政策法新法若通過 學者：美中恐攤牌 甚至斷交

2022-09-08 20:56
日月潭萬人泳渡登場，台前總統馬英九（中）第9度泳渡日月潭。記者賴香珊／攝影

馬英九泳渡日月潭 被攙扶上岸 自嘲「人老了要承認」

2022-09-04 11:27
新加坡前外交部長楊榮文5日接受訪問表示，台灣對中國來說高度敏感，可能引發北京激烈反應，如同1941年的珍珠港事件一樣。（Getty Images）

星前外長：台灣問題恐引發北京激烈反應 如珍珠港事件

2022-09-05 21:12
彰化縣芳苑鄉一家環保工廠的寶特瓶絞碎機，9日發生外籍移工被吸入遭絞碎輾斃的驚悚意外。(圖：民眾提供)

同事誤開機 越籍移工在台被磨碎機絞成碎肉慘死

2022-09-10 10:40
中國大陸無人機持續侵擾離島，軍方2日證實，已調派干擾槍進駐金馬。（圖：軍聞社提供）

拖月餘才敢轟陸無人機 沈富雄：全因蔡英文聽到白宮一句話

2022-09-04 02:24
陳文茜因病只能坐在床上和觀眾見面。(圖:TVBS提供)

遺囑財產已安排 陳文茜：明天可以走 此生無憾

2022-09-03 19:38

超人氣

更多 >
傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份

傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份
英女王駕崩 4歲路易王子暖回「一句話」感動凱特

英女王駕崩 4歲路易王子暖回「一句話」感動凱特
非裔學生偷酒 店家卻被全校罵種族歧視 法院判校方賠3659萬

非裔學生偷酒 店家卻被全校罵種族歧視 法院判校方賠3659萬
伊麗莎白二世靈柩運抵愛丁堡 沿途民眾含淚送別

伊麗莎白二世靈柩運抵愛丁堡 沿途民眾含淚送別
李易峰私密床照瘋傳 爆選妃「一次玩8P」嫖過未成年

李易峰私密床照瘋傳 爆選妃「一次玩8P」嫖過未成年