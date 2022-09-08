暗酸楊丞琳「海鮮說」被罵爆 內政部悄刪文

公部門哏圖爭議。(製表／聯合報)

藝人楊丞琳因在陸綜一席「在台灣吃海鮮是奢侈」說法惹議；內政部 日前在臉書 哏圖列舉七個「笑死」，最後一句卻是「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」，暗酸楊丞琳意味濃厚，此舉引發不少網友抨擊，有人認為政府機關不該帶頭罵國人。昨天上午內政部長徐國勇還力挺小編是在「反詐騙 」，但昨天傍晚，內政部已悄悄將爭議例句刪除。

徐國勇昨受訪說，臉書小編不是在罵國人，而是在宣導反詐騙，他支持小編作法，請把它真正的意義看清楚，也不要隨大陸起舞、打擊台灣，「台灣國民所得三萬多塊美金，台灣人不會吃不起海鮮，再怎麼窮，台灣人從小吃海鮮是很正常的，不要用這種方式詆毀國人、詆毀台灣經濟，所以年輕人用這種方式宣導反詐騙，我支持他們。」

貼文提到，教大家一句面對詐騙的最佳回答：「笑死！」這些詐騙案件，只要保持懷疑、仔細求證，並隨時注意最新的詐騙手法，就能一眼看穿其中不合理的地方，並帥氣地說出「笑死，最好是啦。」

內政部還貼出「不供詞填充」哏圖，教大家在七個句子前寫「笑死」二字，最後一句「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」開酸楊丞琳，引發爭議。

許多網友認為最後一句多餘、不厚道、「國家單位這種針對性貼文真的很可恥」；也有人搬出徐國勇2017年「誤食姑婆芋中毒」的往事，以「笑死，竟然有人會吃姑婆芋」、「笑死，內政部竟為一個明星斷章取義」來反酸。

記者追問政府部門對此事的回應，行政院及內政部皆表示，徐國勇已針對相關議題公開說明，未多回應。不過，內政部臉書已將最後一句移除。