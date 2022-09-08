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蔡酸媽媽市長 盧秀燕陣營：選舉語言

台灣新聞組／台北8日電
身兼民進黨主席的蔡英文總統（左三）7日帶領參選花蓮的Kolas Yotaka（左起）、南投的蔡培慧、屏東的周春米、新竹的沈慧虹、彰化的黃秀芳一起造勢。（記者潘俊宏／攝影）
身兼民進黨主席的蔡英文總統（左三）7日帶領參選花蓮的Kolas Yotaka（左起）、南投的蔡培慧、屏東的周春米、新竹的沈慧虹、彰化的黃秀芳一起造勢。（記者潘俊宏／攝影）

民進黨主席蔡英文昨天推薦黨提名的女性縣市長參選人，並公布「女力會做事」競選影片。蔡表示，面對年底選舉，要擴大「會做事」隊伍，一個會做事的領導人，不能一味地只求討好人。她也點名國民黨提名的女性參選人，指「媽媽市長」對市政毫無關注，把大部分的心力放在「送往迎來」，暗批台中市長盧秀燕。

台中市新聞局長鄭照新表示，儘管蔡盧兩人平日互動與關係很好，但畢竟選舉到了，對蔡總統的選舉語言可以充分體諒；就在蔡談論當下，盧秀燕正在和平梨山地區考察市政，相信市民眼睛都是雪亮的，選舉語言聽聽就好，不要互相攻擊。

蔡英文昨介紹新竹市長參選人沈慧虹、彰化縣長參選人黃秀芳、南投縣長參選人蔡培慧、屏東縣長參選人周春米及花蓮縣長參選人Kolas Yotaka。她表示，面對年底九合一選舉，要讓「會做事」翻轉停滯不前的都市，成為城市進步、市政升級的動力。

「我們的對手陣營，也有許多位女性候選人，喜歡把自己稱作『媽媽市長』。但她們對市政可能毫無關注，把大部分的心力，放在送往迎來上。」蔡英文說，「我們也看到了，對手陣營的候選人當中，不只行政效率低落，還有家族干政，與黑金派系、地方勢力勾結等問題，甚至因為貪瀆，遭到起訴。這樣的縣市長，已經不能再讓城市進步。」這番說法，也被認為是針對國民黨雲林縣長參選人張麗善、宜蘭縣長參選人林姿妙等人。

林姿妙表示，選舉語言無助於縣政發展，請蔡總統以實際行動支持宜蘭，讓縣民過更好的生活。張麗善也說，期待蔡總統內心有一把公道的尺，不要為了選舉，毀壞許多良善價值。

蔡英文 提名 國民黨

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