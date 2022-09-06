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黑白集／女王的數位部 剝下包裝只剩醜態

黑白集
數位發展部已在8月27日正式掛牌。(本報資料照片)
數位發展部已在8月27日正式掛牌。(本報資料照片)

很難想像，一個員額超過600人、預算超過200億台幣的中央部會，竟連部長都說不清楚它的主要職權，這樣的荒謬劇，就發生在新成立的「數位發展部」；網路被稱為「虛擬世界」，難道數位部也成了「虛擬部會」？

數位部下轄六司二署，其名稱多半不知所云，例如「韌性建設」、「民主網路」、「多元創新」三個司，究竟職司何事，令人摸不著頭腦。「民主網路司」底下，還設有「多元宇宙科」；不禁讓人懷疑，蔡政府是否科幻電影看太多，連個正常名稱都懶得想？

數位部長唐鳳解釋，實際「斷句」應為「多・元宇宙」；對此，民眾則越聽越迷糊。這顯示，數位部是蔡政府的急就章，根本沒想清楚設立目的，更非為了加強政府數位運作而設。由於有個「民主網路司」，數位部更被諷刺為小說「一九八四」裡職司宣傳和思想管理的「真理部」。

數位部無論是真理部，或網軍指揮部，或是專為唐鳳打造的「數位大玩具」，都有脈絡可尋。說穿了，在「民主」、「韌性」、「多元宇宙」等酷炫的包裝下，又由IT大臣唐鳳掌舵，這根本就是個華而不實的機構。

正如「國王的新衣」寓言，不管宣傳得多神奇，國王沒穿衣服終究是事實。「女王的數位部」亦是如此，剝掉奇幻形容和名詞包裝，數位部的醜態，只有國王不自知。(轉載自聯合報)

元宇宙 預算 電影

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