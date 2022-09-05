陳時中陷免治馬桶風暴二度道歉 藍批不尊重性別平等

民進黨台北市長參選人陳時中提出公廁免治馬桶的政見，文宣影片卻出現類似偷窺片段(左上、左下)，被質疑不當。（取材自徐巧芯臉書）

民進黨 台北市長參選人陳時中 因公廁免治馬桶政策影片挨批涉性騷擾 、妨害秘密，昨天二度道歉，稱推公廁免治馬桶沒有騷擾意思，會虛心包容不同意見。國民黨昨痛批，陳把犯罪行為當有趣，凸顯陳時中整個團隊心裡充滿扭曲，更隱藏陳時中不尊重性別平等的惡趣味心理，要民進黨應向國人公開道歉。

本報系聯合報報導，陳時中前天提「公廁三寶」政見，要將北市府管理的3673座公廁中的7200個馬桶全面汰換為免治馬桶，並提供酒精、坐墊紙。但宣傳影片偷窺畫面遭各界砲轟「把性騷擾當有趣」，競選團隊緊急更換影片版本。網友對此意見兩極，有人稱他為陳導，批「想學日本也別這樣」、「維修費比馬桶還貴耶」、「這種腦袋免治了，拿去燒比較快」；也有人表示這樣可以「别讓外國人笑我們髒」。

蔡英文總統昨第三度和陳時中同台，出席「職能治療師全國聯合會創會20周年慶祝大會暨會員代表大會」時仍大讚陳時中支持「職能治療師法」修法，對於不同團體的意見，都非常願意傾聽及學習，非常有同理心且重視不同群體需求的表現。

但陳時中陷入「免治馬桶風暴」，他昨先在會中強調沒任何騷擾意思，但若讓大家有「性騷當有趣」的感覺，他要表達歉意。下午又在臉書道歉表示，會虛心包容不同意見；一座以人為本的城市應顧及每個族群需求，公廁是大家都有機會使用的地方。

台北中國時報報導，國民黨文傳會主委洪孟楷強調，國民黨對蔡政府提出三要求，1.犯法行為不是創意表現，民進黨應向國人公開道歉；2.偷窺、偷拍年增三倍，衛福部應加強宣導，杜絕不法；3.蔡英文選擇相信抄襲，現在又對偷窺默不吭聲，這是民進黨要給國人的台灣價值？

民進黨發言人林靜儀則回嗆國民黨，批只想透過政治鬥爭來讓陳時中提出的政見「歪樓」，讓重要公共政策的討論流於政治口水，並指陳時中陣營在政策廣告推出後，收到女性朋友提出的意見，即主動修正影片，陳也向社會大眾說明事件經過，並表達歉意。