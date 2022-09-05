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陳時中陷免治馬桶風暴二度道歉 藍批不尊重性別平等

台灣新聞組／台北5日電
民進黨台北市長參選人陳時中提出公廁免治馬桶的政見，文宣影片卻出現類似偷窺片段(左上、左下)，被質疑不當。（取材自徐巧芯臉書）
民進黨台北市長參選人陳時中提出公廁免治馬桶的政見，文宣影片卻出現類似偷窺片段(左上、左下)，被質疑不當。（取材自徐巧芯臉書）

民進黨台北市長參選人陳時中因公廁免治馬桶政策影片挨批涉性騷擾、妨害秘密，昨天二度道歉，稱推公廁免治馬桶沒有騷擾意思，會虛心包容不同意見。國民黨昨痛批，陳把犯罪行為當有趣，凸顯陳時中整個團隊心裡充滿扭曲，更隱藏陳時中不尊重性別平等的惡趣味心理，要民進黨應向國人公開道歉。

本報系聯合報報導，陳時中前天提「公廁三寶」政見，要將北市府管理的3673座公廁中的7200個馬桶全面汰換為免治馬桶，並提供酒精、坐墊紙。但宣傳影片偷窺畫面遭各界砲轟「把性騷擾當有趣」，競選團隊緊急更換影片版本。網友對此意見兩極，有人稱他為陳導，批「想學日本也別這樣」、「維修費比馬桶還貴耶」、「這種腦袋免治了，拿去燒比較快」；也有人表示這樣可以「别讓外國人笑我們髒」。

蔡英文總統昨第三度和陳時中同台，出席「職能治療師全國聯合會創會20周年慶祝大會暨會員代表大會」時仍大讚陳時中支持「職能治療師法」修法，對於不同團體的意見，都非常願意傾聽及學習，非常有同理心且重視不同群體需求的表現。

但陳時中陷入「免治馬桶風暴」，他昨先在會中強調沒任何騷擾意思，但若讓大家有「性騷當有趣」的感覺，他要表達歉意。下午又在臉書道歉表示，會虛心包容不同意見；一座以人為本的城市應顧及每個族群需求，公廁是大家都有機會使用的地方。

台北中國時報報導，國民黨文傳會主委洪孟楷強調，國民黨對蔡政府提出三要求，1.犯法行為不是創意表現，民進黨應向國人公開道歉；2.偷窺、偷拍年增三倍，衛福部應加強宣導，杜絕不法；3.蔡英文選擇相信抄襲，現在又對偷窺默不吭聲，這是民進黨要給國人的台灣價值？

民進黨發言人林靜儀則回嗆國民黨，批只想透過政治鬥爭來讓陳時中提出的政見「歪樓」，讓重要公共政策的討論流於政治口水，並指陳時中陣營在政策廣告推出後，收到女性朋友提出的意見，即主動修正影片，陳也向社會大眾說明事件經過，並表達歉意。

陳時中 民進黨 性騷擾

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