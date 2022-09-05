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農委會標案風波 張善政稱光明磊落沒有什麼好檢討

記者曾增勳／桃園5日電
國民黨桃園市長參選人張善政（右二）回應鄭運鵬質疑農委會標案，表示自己光明磊落。（記者曾增勳／攝影）
國民黨桃園市長參選人張善政（右二）回應鄭運鵬質疑農委會標案，表示自己光明磊落。（記者曾增勳／攝影）

國民黨桃園市長參選人張善政4日在中壢受訪，媒體問鄭運鵬希望農委會標案講清楚？檢討自己沒有誠意？張善政表示，農委會那份標案報告成效，他已在臉書上跟大家詳細報告了，他光明磊落，沒有什麼好檢討的，反倒是挺抄襲的人應該要道歉、要檢討。

來源：聯合新聞網

媒體再問馬政府沒公布第三年研究計畫，民進黨立委何志偉質疑無實質幫助農業e化？民進黨批該標案是浪費人民納稅錢？張善政表示，該計畫案成效在臉書上已經說明非常清楚。

媒體又問賴香伶指農委會標案合約有不得抄襲等問題？張善政表示，該研究計畫主要的精神，是引進國外農業電子化的新發展資訊，提供國內研究單位參考引用，既是這個目的，引用一些文獻報告精華，是必要的，沒有什麼抄襲的問題。

針對之前接受電視專訪提及緋聞讓太太很生氣？張善政表示，他是聽說民進黨要用緋聞題目打他，這是空穴來風，完全沒有這回事，他沒有什麼好評論的。

張善政身陷農委會研究報告抄襲風波，前立委林濁水昨天上午在臉書發文，認為農委會研究報告案，張善政逃不掉「道德責任」，但如果必須負法律責任，依照契約，「主要要由宏碁擔」。

林濁水表示，現在民進黨一切責任都要由張善政全部承擔，這「肯定苦了陳吉仲」，句末意味深長地說「就看他用什麼神妙手段結案了」。此文一出，引起網友討論。

有網友說，專案計畫的掛名主持人雖然應該負「督導不周」之責，但當年負責審核通過結案的相關主管，應該也脫不了關係，揶揄「大責小責落玉盤，好不熱鬧」。

張善政 民進黨 臉書

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