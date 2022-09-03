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登記最後一天 藍縣市長爭連任 展現氣勢

台灣新聞組╱綜合3日電

2022縣市首長選舉登記最後一天，國民黨各地擺出大陣仗，台中市長盧秀燕因防颱視察，改由七名競選總幹事代為登記；台東縣長饒慶鈴由前總統馬英九陪同，新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠也都率黨籍議員與上百支持者高喊「凍蒜、凍蒜」，陸續完成登記，展現爭取連任的強大氣勢。

另外，民進黨彰化縣長參選人黃秀芳昨騎單車前往選委會登記，她再度提出彰化低薪、人口外移問題，並由前縣長周清玉為她披掛彩帶，象徵「傳承」，前縣長魏明谷則送上燈籠，象徵找回「台灣燈會」。「虧雞福來爹」林義豐在支持者簇擁二度參選台南市長，他說，台南治安、交通惡化，要推翻「綠惡高譚市」拯救台南。

金門前縣長陳福海由幕僚代為登記，參選聲明強調，要讓鄉親冷靜理性比較兩位縣長執政能力及魄力的優缺點，以選票決定金門未來。

昨天上午，擔任盧秀燕競選總幹事之一的立委江啟臣表示，盧市長有重要防颱行程，所以由7位總幹事代理完成參選登記。過去三年多，台中政績、市政建設大家有目共睹，都可以受到市民檢驗與肯定，盧市長抱持繼續服務台中市民的心情，爭取連任，希望大家再給盧市長四年時間，讓台中更好。

馬英九則自2018後第二度前往台東幫饒慶鈴站台，他說，過去幾年縣市長施政滿意度滿分5分，饒都拿4.5分，可見民眾對饒的表現非常肯定，當初做的承諾饒都做到了，希望大家繼續支持。

楊文科則在黨籍所有議員與上百名支持者下，由舞獅陣領軍前往選委會登記；楊說，這次選舉5人登記參選競爭激烈。過去3年8個月推出5支箭及10大交通基礎建設，接下來也要持續為新竹縣未來30年榮景打拚。

張麗善由大批支持者簇擁到選委會登記，她說，執政以來1天當3天用，為雲林打穩基礎，提出智慧經濟、低碳永續、安全健康、共榮發展4大政見，搭配30項施政藍圖，擘畫未來10年願景。

嘉義市長黃敏惠由母親、丈夫及10名黨籍議員參選人陪同登記。她提出以西區大發展、東區大進步打造嘉義成台灣新都心，要推動教育、文化及年輕人創業就業，讓長輩安養、年輕人無後顧之憂，並要支持者「謠言唔通聽，奧步唔免驚」。

馬英九 就業 國民黨

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