冷眼集／政府知而不為 根本不想傾聽民意

新聞媒體產業與學者去年齊聚為「議價法」草案做準備，當時行政院表達將協調相關部會擔任主管機關推動；1年5個月過去了，澳洲 、法國媒體議價法規已上路，政院卻至今找不出一個主管機關，究竟是辦事效率問題？還是跟不上國際潮流？亦或根本不想傾聽民眾與產業的聲音？

「議價法」主要用來解決數位平台使用在地新聞內容卻從不付費的不公平競爭問題。在台灣，新聞媒體主管機關分屬文化部、NCC，不過，相關機關幾乎能閃就閃。管理報紙雜誌媒體的文化部，不認為媒體議價是它要負責，管理電視媒體的NCC也不認為自己能夠綜觀全局進行管理，管理「壟斷」的公平會則認為議價法可考慮參考法國「著作鄰接權」作法，否則不關公平會的事。

言論自由是國際人權標準，媒體監督、優質報導扮演重要角色，然而，在政府持續蹉跎下，如今台灣新聞媒體產業面臨更大挑戰，廣告收入持續下滑，已有愈來愈多知名媒體陸續吹響熄燈號，更多是咬牙苦撐。

正如學者所說，當新聞媒體財務壓力愈大，就愈有可能受到不當政治力干預，也愈有可能受到財團左右，如此一來，大眾便很難期待新聞媒體堅守客觀、平衡報導理念。

「議價法」找主管機關只是鞏固言論自由第一步，卻如此舉步維艱。政府明知而不作為，更是難以逃避的惡，切莫待台灣公民社會陷入永夜時才後悔莫及。