我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：戈巴契夫備受西方讚譽 習近平不認同

川普：若再當選總統 贊成赦免國會暴亂滋事者

冷眼集／政府知而不為 根本不想傾聽民意

記者馬瑞璿

新聞媒體產業與學者去年齊聚為「議價法」草案做準備，當時行政院表達將協調相關部會擔任主管機關推動；1年5個月過去了，澳洲、法國媒體議價法規已上路，政院卻至今找不出一個主管機關，究竟是辦事效率問題？還是跟不上國際潮流？亦或根本不想傾聽民眾與產業的聲音？

「議價法」主要用來解決數位平台使用在地新聞內容卻從不付費的不公平競爭問題。在台灣，新聞媒體主管機關分屬文化部、NCC，不過，相關機關幾乎能閃就閃。管理報紙雜誌媒體的文化部，不認為媒體議價是它要負責，管理電視媒體的NCC也不認為自己能夠綜觀全局進行管理，管理「壟斷」的公平會則認為議價法可考慮參考法國「著作鄰接權」作法，否則不關公平會的事。

言論自由是國際人權標準，媒體監督、優質報導扮演重要角色，然而，在政府持續蹉跎下，如今台灣新聞媒體產業面臨更大挑戰，廣告收入持續下滑，已有愈來愈多知名媒體陸續吹響熄燈號，更多是咬牙苦撐。

正如學者所說，當新聞媒體財務壓力愈大，就愈有可能受到不當政治力干預，也愈有可能受到財團左右，如此一來，大眾便很難期待新聞媒體堅守客觀、平衡報導理念。

「議價法」找主管機關只是鞏固言論自由第一步，卻如此舉步維艱。政府明知而不作為，更是難以逃避的惡，切莫待台灣公民社會陷入永夜時才後悔莫及。

澳洲

上一則

基本工資明年調漲 工總：選舉年討好勞工

下一則

被質問拿共黨錢 鄭寶清告周玉蔻

延伸閱讀

大而無當？數位部事務費 NCC的3.9倍

大而無當？數位部事務費 NCC的3.9倍
中介法「沒共識」 蘇貞昌：不會支持繼續推動

中介法「沒共識」 蘇貞昌：不會支持繼續推動
「大東廠時代」來臨？在野擋中介惡法 嗆罷審NCC預算

「大東廠時代」來臨？在野擋中介惡法 嗆罷審NCC預算
民進黨憂中介法衝擊選情選前不再碰 在野籲NCC撤回草案

民進黨憂中介法衝擊選情選前不再碰 在野籲NCC撤回草案

熱門新聞

聯電榮譽董事長曹興誠說，台灣富豪排行榜他還在很後面，他宣布捐出30億元希望能拋磚引玉，如果有很多企業加入，會是很強的力量。記者簡永祥／攝影

回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣

2022-08-25 12:15
陳女一頭挑染金髮，年紀很輕，詎料竟是柬國詐騙蛇頭，至少已招募12人赴柬工作。圖／民眾提供

22歲金髮嫩妹逃回台竟是「大蛇頭」 業績好到高升幹部

2022-08-29 14:20
曾任前副總統錢尼副國家安全顧問的葉望輝表示，「川蔡通話」是多種機緣促成，蔡英文是幸運兒。（記者張宗智／攝影）

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

2022-08-26 22:24
金門又遭民用無人機入侵，守軍示警驅離無效後，即行防衛射擊、予以擊落。(取材自國防部影片)

無人機再侵擾金門 台示警驅離無效「首次擊落」

2022-09-01 02:12
新加坡總理李顯龍日前在國慶致詞時表示要做好「心理準備」，未來區域不會像之前那樣和平穩定。對此學者解讀，可能暗示台海將有結構性變化。（取材自新加坡總理府官網）

台學者：李顯龍示警 暗示台海將有「結構性變化」

2022-08-26 01:56
示意圖。(ingimage)

柬埔寨金邊公寓驚傳槍響 3名台灣男子遭擊斃

2022-08-28 14:42

超人氣

更多 >
美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議
疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像

疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像
你在美國吃到的這7樣日式料理 日本人沒吃過

你在美國吃到的這7樣日式料理 日本人沒吃過
華女紐約法拉盛住所被刺亡 在美親友失聯 警鎖定嫌犯

華女紐約法拉盛住所被刺亡 在美親友失聯 警鎖定嫌犯
辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」

辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」