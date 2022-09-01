國債將逼近七兆台幣 國民黨砲轟蔡政府敗壞財政

國民黨立院黨團總召曾銘宗（中）、書記長李德維（右）、立委費鴻泰（左）舉辦記者會，指出中央政府總預算案創歷史新高，總債務將近7兆台幣，根本是敗壞財政。（記者許正宏／攝影）

行政院公布2023年度中央政府總預算 案，各部會昨將預算書送抵立法院。國民黨 立院黨團指出，此次預算歲出2兆7191億元（台幣，下同，約894.66億美元），暴增21%，加上特別預算共舉債3864億元，明年預算執行後加上原有6.6兆債務，總債務將接近7兆元，根本是敗壞財政。

國民黨團批評，預算成長幅度是蔡政府執政時期最高，規模也是歷年新高，對於面臨破產 的勞保基金和已經實質破產的台電，分別以撥補450億元及1500億元「應付」，政策方向錯誤，將爛攤子丟下不管。

國民黨團總召曾銘宗指出，根據台電財務報表，台電稅前虧損945億元，6月底淨值2566億元，扣掉核四2800億元，淨值是負272億元，事實上台電在6月底就破產了，蔡政府選擇從人民口袋中掏1500億元對台電增資，奉勸蔡政府應檢討錯誤能源政策才是根本解方。

勞保方面，勞保基金預估2028年會破產，現預估唯有每年撥補1000億元才能維持勞保基金相對穩健，蔡政府2017年曾承諾進行勞保基金改革，但現在看來，明年僅撥補450億元預算到勞保基金，似乎蔡政府在任內不想解決涉及到1000萬名勞工權益的問題，將問題丟給下一任政府。