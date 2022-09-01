橘白心結？黃珊珊無黨籍登記 宋楚瑜暫不表態

台北市前副市長黃珊珊（右二）8月31日以無黨籍登記參選，民眾黨主席柯文哲（左二）陪同。（記者潘俊宏／攝影）

出身親民黨的台北市前副市長黃珊珊昨天以無黨籍登記參選市長，由民眾黨主席柯文哲 陪同造勢。親民黨主席宋楚瑜則在基隆陪同親民黨議員參選人登記參選，被問到是否為黃珊珊站台？宋楚瑜說，如果參選人沒有一定要貼上標籤，他暫時還可緩一下，台北三位參選人都邀請他，現在只要站了一個，就得罪兩個，他暫時不決定。

本報系聯合報報導，黃珊珊昨前往市選委會登記，與民眾黨議員參選人一起造勢。黃珊珊說，終結藍綠惡鬥最好方式就是讓她當選，黃更邀請藍綠對手辯論；柯文哲表示，當然會去向宋楚瑜拜託，努力爭取支持，但人活在世界上，不要給人家壓力，宋楚瑜現階段不想表態，很正常。

橘營稱黃珊珊是失聯的親民黨員，宋楚瑜說，若有人直接登記親民黨，他就責無旁貸必須去站台，現在還可以暫時緩一下，不用馬上決定；黃珊珊是他過去的老朋友，非常優秀，將來拿出什麼政見請大家一起公評。媒體詢問黃在登記前是否與他談過？宋說，用哪一個政黨提名 ，只是一個法定程序。

國民黨 台北市長參選人蔣萬安將於今日登記參選，蔣昨公布市政顧問團隊，包括台北市前副市長陳威仁、李永萍、邱文祥及陳永仁等人，蔣提出打造永續城市、守護市民健康、型塑台北城市美學、建構移居環境等四大城市願景，「一個人也許走得快，但是一群人才能走得遠」。

李永萍則暗酸，「台北市不需要再一個自作聰明的市長」。

台北中國時報報導，柯文哲過去挖角時任親民黨北市議員的黃珊珊擔任副市長，外傳未徵求宋楚瑜同意，兩人因此有心結，柯文哲昨偕民眾黨議員參選人及黃珊珊登記參選，不見宋楚瑜身影，引發外界揣測「橘白心結」未解。