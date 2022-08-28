冷眼集／鄭寶清恐成壓倒民進黨的最後一根稻草

民進黨 前立委鄭寶清經過「天人交戰」，27日晚宣布選市長，為桃園市長選情投入變數。民進黨林智堅 因論文、球場門退選，創傷還沒復原，鄭寶清加入戰局，不啻另一把利刃，究竟刺多深，恐怕連民進黨都難評估、止血。地方預估，鄭寶清如拉走綠營3至5個百分點票數，就足以影響結果。

身肩鄭運鵬競總主委的現任市長鄭文燦，好不容易把競選團隊漸漸抽離林智堅的的創傷陰影中，傷還沒痊癒，又碰上鄭寶清宣布參選，顯然鄭文燦過去在勸退鄭寶清難有著力點，還曾說了重話，「黨不是一個人的，相忍都是為了台灣，沒有誰永遠都能在舞台上」。

鄭寶清27日晚用民進黨前輩黃信介的話表達參選心聲，「人民的未來和前途不是政黨或政黨指定的人決定，是人民自己決定」，對照鄭文燦的話意更耐人尋味

地方分析，鄭寶清是楊梅客家人，過去在桃園區參選，基本盤以高齡、偏綠、部分客家票源為主；在北桃園有組織能量，鄭運鵬的立委選區也在北桃園，選立委選區為蘆竹、龜山、桃園區等，雙鄭票源在此多少有重疊。

鄭寶清經營地方已久，和不少藍營民代、泛藍傳統在地派系都有相當交情，地方預估，鄭寶清只要吸走綠營3到5個百分點的選票，就可能影響最後勝負。

民進黨因林智堅退選已衝擊選情，黨必然要傾全黨力量先穩住既有局面，基本盤、中間、年輕選民的票不能崩跌，誰能力挽狂瀾，就看最前線輔選大將鄭文燦是否能徹底發揮「周瑜」的角色，否則，鄭寶清可能將成為壓倒駱駝的最後一根稻草。