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新聞評論／扁都看不下去 舞劍向蔡

重磅快評
前總統陳水扁（右）諷刺陳時中（左）「踏著萬具屍體進軍台北市政府」，圖為去年陳水扁主持廣播節目訪問陳時中。(本報資料照片)
前總統陳水扁（右）諷刺陳時中（左）「踏著萬具屍體進軍台北市政府」，圖為去年陳水扁主持廣播節目訪問陳時中。(本報資料照片)

阿扁蒙民進黨同志力保，終於甩開國務機要費16年纏訟，政治魂頓時滿血復活，他戳破陳時中假面，直指阿中「踏著將近1萬具屍體拾級而上」，進軍台北市政府，不專心防疫，早就分心寫書準備選舉。阿扁還說，去年阿中上他節目時，曾勸告既然被內定選台北市長，「就不要那麼貪」，又要選舉、又要當指揮官，坐部長的位子。

網路媒體以「陳時中選台北市長，連阿扁都看不下去」為文報導，有如深水炸彈 ，陳時中數個後援會陸續炸鍋。不知是否被查水表，仍有數案在身的阿扁在臉書發緊急聲明，硬把說過的話吞回去，改口「陳時中將成為民進黨第二位台北市長」，並放軟口氣說「阿中擔任指揮官，縱有分歧也是瑕不掩瑜」。還好，中介法還沒出台，民眾仍可去看「比特王」的訪問，比一比那個版本較可信。

在網紅的訪談中，陳水扁發揮前總統、前民進黨主席及前台北市長三種身分的角度，剖析陳時中獲蔡英文力保參選，下刀處無不切入重大關節。他說阿中貪權，把著三個位子不放，根本角色矛盾，「那些什麼之亂，被說是國際因素，難道不是和你要選舉有關？」

阿扁犀利指出，指揮中心指萬華之亂和國際疫情有關，但阿中一邊指揮，一邊要寫書選舉，根本不專心，一直在想潛在對手在當地方指揮官，思維就有部長和候選人的衝突。他還譏諷陳時中每天開記者會報數，全球獨有，只是為選舉增加曝光度。並點出始作俑者是蔡英文，「如果我是蔡總統，要讓他選台北市長，早該讓他離開」。

諷刺的是，陳水扁顯然對蔡英文人事布局不以為然，強調若他是總統，也不會讓接指揮官的人，竟在外面跟人家偷生小孩，還說沒關係。就算知過能改，但給他升官，「是很多人難以想像的事，難道沒人了？」

民意早就質疑蔡政府把疫情當選情在經營，指揮中心淪為陳時中後援會。阿扁蟄居南部，卻說出多數台北選民心聲，不愧是老市長和前主席，具有高政治敏感度，道破陳時中參選最欠缺的一件事：正當性。而他質疑陳時中作指揮官有選舉私心，失去超然，意外讓人看到蔡英文所欠缺的領導人高度。蔡總統雖有817萬選票，視野胸襟卻不如一個貪腐前元首，坐過牢的阿扁都比她有羞恥心，知道尊重人民的觀感。

耐人尋味的是，阿扁近來先對林智堅案發表高論，指蔡英文「最會選舉」，挺堅賭很大，但弦外之音遙指黨內提名不民主；對陳時中假公濟私，利用指揮官選市長，阿扁乾脆說大白話，諷他「踏著萬具屍體進軍市府」。林陳都是蔡英文乾綱獨斷的人選，阿中更是英系爭奪總統大位的先鋒軍，陳水扁為何舞劍相向，怕是下一波政治地動的前聲。

陳時中 蔡英文 陳水扁

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