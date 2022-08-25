黑白集／讓濫權主政者收斂 還好有選舉

新竹市前市長林智堅遭台大撤銷碩士學位後，中華大學(圖)也認定林智堅碩士論文抄襲，決定撤銷林的碩士學位。（本報資料照片）

通傳會（NCC）強推《數位中介服務法》，因民間反對聲浪四起，最後由蘇貞昌出面喊卡。原因沒有別的：選舉快到了，激怒選民是不智之舉，必須快刀斬亂麻。換言之，若不是選舉在即，三大數位協會、幾大社群 平台在那裡叫叫嚷嚷，政府才懶得理。

《數位中介法》是由《數位通訊傳播服務法》變身而來，名稱上雖有「服務」二字，其實就是為了箝制言論。輿論對此反對了三年多，NCC換個名稱仍要強推。由於PTT、LINE、Dcard、臉書 等平台用戶群起嗆聲，政府唯恐影響選情，蘇貞昌才會急忙喊停。

林智堅 被陣前換將，也是同樣的道理。小英力挺的愛將，連著兩篇碩論抄襲，主席還不是照樣下令全黨力挺，哪在乎輿論？最後，是擔心選舉「一屍五命」波及眾多縣市，才忍痛放生林智堅。即使搞得這麼難看，民進黨也是連一句道歉都沒有。他們在乎的是勝負，才不在乎公理正義。

所幸有選舉，才讓平時肆無忌憚的政府，對民意稍稍有些顧忌。從這個角度看，選舉還真是民主政治的某種「護身符」，可以教濫權的主政者略顯謙卑。然而，光靠執政者對選舉的忌憚，是遠遠不夠的。畢竟，四年才一次的選舉，對濫權成性的政府約束效果有限；尤其，許多社會監督力量都已被收編瓦解。

選舉要有效，得選出有制衡及反省能力的人來。