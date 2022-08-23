新聞評論／不透明又不受監督 陳時中能當首都市長？

陳時中(中)指「保存30年」及「不得公開30年」不同，強調「隨時可以公開」。(記者陳正興／攝影)

國民黨團指控，根據審計部的報告，衛福部將新冠疫苗 採購合約、金額等文件全列為「絕對機密」，封存30年至2051年2月25日。正參選台北市長的前衛福部長陳時中 辯稱，疫苗採購簽保密條款是「國際通例」；他還反問，全世界有什麼國家公開疫苗採購資訊？在野黨議員迅即列舉日本和英國的例子打臉。蔡政府濫用「機密」規避監督，反讓人覺得「其中有詐」。

從機密設定日期看，陳時中去年2月即將疫苗採購資訊全部封存。當時萬華疫情尚未爆發，台灣尚未採購國際疫苗，鴻海等機構也尚未購捐BNT；因此，陳時中聲稱要保護「賣方」的機密，唯一對象只有高端，以及政府稍早阻止東洋代理BNT的決策過程。

事隔3天，衛福部次長王必勝出面澄清，稱該「密件」只是公文流程的保密等級，30年指的是「保存」期限，而非「封存」。不論陳時中的「封存」或王必勝的「保存」，長達30年都是極漫長的時程，陳時中設下這麼長的「機密」保護傘，難道不是想要掩人耳目？

區區疫苗採購決策，衛福部如果竟用到最高等級的「絕對機密」，給人一種「牛刀殺雞」的荒謬感。根據台灣《國家機密保護法》，保密期限分為三級：「絕對機密」不得逾30年，「極機密」不得逾20年，一般「機密」不得逾10年。如果疫苗採購只是為了幫廠商保密市場價格，適用10年的一般「機密」都嫌太長，哪裡需要用到30年的「絕對機密」？難道是台灣高層首長插手了不該的決策，一外洩，可能成為高級醜聞？

不管是公文流程的「密」或企圖遮掩的「絕對機密」，衛福部將疫苗採購設定為30年的保密文件，都有規避國會預算監督之嫌。《國家機密保護法》第5條規定：國家機密的核定，應在必要之「最小範圍內」為之。而且，不得為了下列目的：一為隱瞞違法或行政疏失；二為限制或妨礙事業之公平競爭；三為掩飾特定自然人、法人或機關的不名譽行為；四為拒絕或遲延提供應公開之政府資訊。反觀衛福部的作法，不僅違背了「最小範圍」的精神，甚至觸犯了法令所有禁止之目的，是為了隱瞞疏失與不法，幫特定人士掩飾不名譽行為，並違反政府資訊應公開的原則。否則，為何立委拿到的相關資料，重要的金額和數字均被塗黑？

由此可知，《國家機密保護法》早預見會有不肖官員濫用機密保護機制，因而設下種種規範。遺憾的是，政府中仍不乏陳時中者流敢厚顏曲解法令，讓國家的機密保護機制隨他傾倒。國家機密保護法的對象，原主要涵蓋國防、外交上可能動搖國本的國安事務，現在竟淪落至為疫苗政策、總統論文背書，執政心態之封閉即不難想見。

蔡政府官員如此需要藉助機密的保護，主要是決策粗疏或私利糾纏，因而無法接受監督，只能濫用機密為自己打造「金鐘罩」。30年的時光何其漫長，那是耗掉一代人的等待；屆時，遲來的真相還有什麼意義？尤其，國會的監督是民主政治極重要的制衡，當立法、司法、監察都淪為蔡英文 一言堂的橡皮圖章，如今連疫苗這種公眾利益攸關的事都要以銅牆鐵壁封存30年，逃避監督。試問，蔡英文自詡的「公開透明」，都要灌上水泥了嗎？