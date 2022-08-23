日華懇會長訪台 關切高鐵採購 盼福食「完全解決」

行政院長蘇貞昌(右)接見日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司一行。（圖：截自電視直播畫面）

行政院長蘇貞昌昨天接見日本 國會友台團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司一行。蘇貞昌表示，中國最近窮兵黷武進行軍演，侵擾台灣也破壞區域和平，盼日華懇在台日關係能「多多用力」，避免中國片面破壞區域和平穩定。古屋圭司也表贊同，並提及日本福島五縣食品，期待能盡快「完全獲得解決」。

古屋圭司也向蘇揆提到，有關高鐵車廂採購案，基本上是民間企業協商問題，日華懇也非常關注；他知道高鐵車廂採購案即將到了決定時刻，台灣高鐵是台日合作最具體的象徵，日本新幹線在安全、準確度都是世界第一，希望這個問題相關人士包括政府部門，能從旁協助給予輔導，圓滿解決。

古屋圭司及日華懇事務局長、自民黨眾議員 木原稔一行昨天抵台，展開為期兩天訪問。蔡總統及副總統賴清德 今天將在總統府分別接見古屋圭司訪團。

古屋圭司行前透過推特發文，指中國軍事挑釁不僅對台灣，對整個東亞的和平與安全都造成極大風險，因此與擁有共同價值觀的國家進行緊密合作是不可欠缺的。

蘇貞昌指出，日本前首相安倍的「台灣有事，日本有事」主張，以及日華懇今年3月通過2022基本方針，特別重視台海和平穩定，是真知灼見，對於支持台灣加入國際組織都有積極肯認，台灣也非常感謝。

古屋圭司表示，蘇揆提到的堅決反對中國以武力片面改變現狀，他完全贊同，包括日相岸田文雄也在許多國際舞台對中國的舉措表示強烈反對，並給予譴責。

針對台灣加入CPTPP，古屋圭司說，他也表示贊同。他說，過往有個問題如鯁在喉，一直無法實現，就是關於日本五縣農產品無法出口到台灣，但在蔡英文總統領導下，此一問題已獲解決；不過，五縣市仍有部分問題還沒解決，他期盼在盡快時間內，日華懇願全面合作、配合，讓此一問題能獲得完全解決。