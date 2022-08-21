FT：台灣本周準備接待更多外國訪問團
儘管北京正透過軍事威脅與制裁行動以阻止其他國家與台北交往，但台灣本周仍將接待幾批外國國會議員。
英國金融時報（FT）21日報導，由日本執政自民黨古屋圭司率領的兩黨國會議員代表團將於本周一（22日）訪問台北，而一個美國國會議員代表團將於本周末抵台，這是美國國會代表團在幾周內第三度訪問台灣。
報導指出，北京以軍事威脅和制裁行動回應美國聯邦眾議院議長裴洛西本月上旬訪問台灣，並正將這種雙管齊下措施擴大至任何外國高層政治人物訪台，考驗著各國政府冒險與中國鬧翻的意願。
多年來，美國、歐洲和日本的國會議員和內閣成員定期訪問台灣，而北京一直反對這種交流，但直到最近才以軍事威脅或制裁進行報復。
在裴洛西訪台之前一周，一個日本代表團於7月27日訪問台北，並未引起中國的嚴厲反應，但在裴洛西離台後不久，一名立陶宛副部長訪問台北，北京對她實施制裁。當另一個美國國會議員代表團上周來台訪問，中國宣布了另一輪軍事演習。
官員說，日本政府並未對古屋圭司的訪台之行感到擔憂，因為他們認為這就跟往常一樣。但東京擔心台灣的緊張局勢可能會破壞日本與中國關係的微妙平衡。一名政府高級官員說：「今年適逢日中建立『外交關係』50週年。有來自商界的壓力，而且身為外交官，我們也更喜歡與中國建立穩定的關係。」「從這個角度來看，我們不應該鼓勵日本國會議員訪問台灣。」
台灣今年已接待了來自無邦交國家的14個國會或政府代表團，包括19名美國國會議員在內。自2016年蔡英文政府上台以來，已有58名美國國會議員訪台，而且在這段期間每年訪台人數增加一倍。
中歐和東歐的國會議員和政府官員也成為常客，因為他們對與中國經濟交往的好處感到失望，並對北京的嚴厲政治要求展開反擊。下周立陶宛在台北成立代表處時，預計會有另一個立陶宛代表團訪台，而一個加拿大國會議員團體和兩支德國議會代表團也計劃於10月訪台。
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