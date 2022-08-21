FT：台灣本周準備接待更多外國訪問團

北京以軍事威脅和制裁行動以回應美國眾議院議長裴洛西訪台，但並未能阻止其他國家政治人物訪問台北，本周將有日本國會議員及美國議員的代表團接連訪台。圖為裴洛西（左）本月訪台時拜會蔡英文總統（右）。（美聯社）

儘管北京 正透過軍事威脅與制裁行動以阻止其他國家與台北交往，但台灣本周仍將接待幾批外國國會議員。

英國金融時報（FT）21日報導，由日本 執政自民黨古屋圭司率領的兩黨國會議員代表團將於本周一（22日）訪問台北，而一個美國國會議員代表團將於本周末抵台，這是美國國會代表團在幾周內第三度訪問台灣。

報導指出，北京以軍事威脅和制裁行動回應美國聯邦眾議院議長裴洛西 本月上旬訪問台灣，並正將這種雙管齊下措施擴大至任何外國高層政治人物訪台，考驗著各國政府冒險與中國鬧翻的意願。

多年來，美國、歐洲和日本的國會議員和內閣成員定期訪問台灣，而北京一直反對這種交流，但直到最近才以軍事威脅或制裁進行報復。

在裴洛西訪台之前一周，一個日本代表團於7月27日訪問台北，並未引起中國的嚴厲反應，但在裴洛西離台後不久，一名立陶宛副部長訪問台北，北京對她實施制裁。當另一個美國國會議員代表團上周來台訪問，中國宣布了另一輪軍事演習。

官員說，日本政府並未對古屋圭司的訪台之行感到擔憂，因為他們認為這就跟往常一樣。但東京擔心台灣的緊張局勢可能會破壞日本與中國關係的微妙平衡。一名政府高級官員說：「今年適逢日中建立『外交關係』50週年。有來自商界的壓力，而且身為外交官，我們也更喜歡與中國建立穩定的關係。」「從這個角度來看，我們不應該鼓勵日本國會議員訪問台灣。」

台灣今年已接待了來自無邦交國家的14個國會或政府代表團，包括19名美國國會議員在內。自2016年蔡英文政府上台以來，已有58名美國國會議員訪台，而且在這段期間每年訪台人數增加一倍。

中歐和東歐的國會議員和政府官員也成為常客，因為他們對與中國經濟交往的好處感到失望，並對北京的嚴厲政治要求展開反擊。下周立陶宛在台北成立代表處時，預計會有另一個立陶宛代表團訪台，而一個加拿大國會議員團體和兩支德國議會代表團也計劃於10月訪台。