回應中介法爭議 NCC：未強推 未經最後審議無撤回問題

NCC表示數位中介法草案僅為初版，先前所蒐集的各項建議，都會審慎評估考量，沒有部分人士所稱「強推」之情事。(本報資料照片)

國家通訊傳播委員會（NCC）推出數位中介服務法草案，引發侵害言論自由爭議，民間不滿聲浪持續發酵，NCC今天發出新聞稿表示，該草案僅為初版，先前所蒐集的各項建議，都會審慎評估考量，沒有部分人士所稱「強推」之情事。

NCC表示，言論自由是台灣最珍貴的民主資產，也是憲法保障的權利，但諸多網路犯罪問題也亟需解決，該如何拿捏分際是門艱難的課題，希望本草案能回歸理性討論，促進相關政策之研議。

關於暫緩舉辦公聽會一事，NCC說明該會作為獨立機關，任何對外的政策仍需和各界（包括行政院、立法院以及社會各方）協調溝通，才得以周延完善。

為回應各界近日指教，NCC說明以下三點：

一、草案僅為初版，將持續蒐集意見

NCC草擬之數位中介服務法僅為該會初步版本，於8月舉辦3場公開說明會蒐集意見，後續將審慎檢視、檢討各項不足之處。另一方面，關於規範範圍、執行方式及專責團體等會進一步討論，歡迎各界提供意見。

二、立法需要匯集民意，凝聚共識

草案尚未經該會之委員會議最後審議確定，也未提送行政院、立法院，因此沒有「需要撤回」的問題。網路議題繁雜且眾所矚目，NCC將持續保持開放的態度，聆聽外界建議。還望各界不吝提供寶貴意見與建言。

三、溝通過程公開透明，期望能理性討論

自由、安全及可信賴的網路環境需要各方利害關係人一起努力建構，NCC將秉持公開透明原則，持續與各方溝通，遵守自由民主法治的基本精神。