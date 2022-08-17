全球關心台灣安危 呂秀蓮：國安局長變風暴中心很危險

前副總統呂秀蓮。(本報資料照片)

前副總統呂秀蓮 昨天表示，在全世界關心台灣安危的時候，竟然爆發論文作假風波，國安局長陳明通身為台大教授，可能成為風暴中心，這是很危險的事情；執政黨掌握權力，更要堅持道德原則，不要為了鞏固權力，而成為權力的巨人，卻是道德的侏儒。

對於最近兩岸局勢緊繃，呂秀蓮透過臉書視訊說，兩岸通婚至少有35萬人，生下多少後代子孫，兩岸絕對不能戰爭，台灣比烏克蘭小，四面環海，周邊都不是邦交 國，難民將無處可去；大家珍愛台灣，堅守台灣，但萬一戰爭發生，這一代努力成果將化為烏有，與其害怕戰爭會來，更應該積極投資 和平。

呂秀蓮說，不要再聽人家說中美會競爭、開戰是因為台灣問題，「錯了」，是因為台灣介於中美之間，現在是美國鷹跟中國龍在爭霸，龍鷹爭霸，無端把台灣捲進去，「我們要和平、繁榮、民主」。

呂秀蓮也指出，「當全世界關心我們安危的時候，竟然爆發論文作假風波」；「我曾講過，不要為了鞏固權力，而成為權力的巨人，卻是道德的侏儒，在這場選戰中，人民道德意識好像開始升高，當人民開始要求有權力者的道德水準更高，國家就有希望。」

呂秀蓮說，「看到學術這樣淪喪，我不指名道姓，看起來這是兩黨都有的事情，甚至要注意，這次沒有參與選舉但身居高官的人，是不是也要嚴格接受檢驗？」

呂秀蓮說，很遺憾，這個時候內部面臨道德崩毀，也面臨外敵入侵，因此不能太輕鬆，一定要收心，戰爭的腳步已經在門口，而如何來阻擋預防，就是要投資和平。