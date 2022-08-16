冷眼集／綠狙擊侯友宜 陷未戰先認輸矛盾

新北市議會開議，民進黨團要求市長侯友宜(中)簽「做好做滿聲明書」，侯強調「把握當下」做好市政最重要。(記者劉懿萱╱攝影)

新北市長侯友宜 昨在議會遭民進黨 團突襲，要求簽「做好做滿聲明書」，還被批落跑是國民黨 的基因。但民進黨若不是故意忘記，就是害怕想起來，即使不提新竹前市長林智堅及衛福部前部長陳時中「抄跑連線」，也還有副總統賴清德、行政院長蘇貞昌和監察院長陳菊等人為前進中央，棄自家縣市民眾於不顧的諸多前例。

當民進黨批評「落跑是國民黨的基因」，手指也正指著自己。細數民進黨縣市首長落跑者不在少數，包含近年來賴清德從台南落跑、陳菊從高雄落跑；再往前推，還能發現駐日代表謝長廷也從高雄落跑，蘇貞昌更是從前台北縣落跑，成了民進黨在新北的「落跑始祖」，自家落跑可謂「一脈相承」。

這上頭的每一位，都撐過了縣市長補選的時間點，自己到中央當大官，還讓自家人代理縣市長，肥水不落外人田。

這樣政治權力的算計斧鑿斑斑、經驗老道，根本沒資格恥笑國民黨「落跑」。

新北市長之役，對民進黨是場艱辛的仗。若不是侯極可能當選，又何必苦苦追簽「做好做滿聲明書」？這也難怪國民黨團回嗆民進黨團「給林佳龍漏氣」，好像他不會當選。

林佳龍陣營以侯友宜可能仰攻2024，企圖堵住侯友宜2022連任之路，已是司馬昭之心。但對新北市民而言，要證明自己適任新北大家長，絕不是攔住侯友宜從地方走向中央之路，而應凸顯林佳龍的市政規畫及執行魄力更優於侯；苦苦追問對手是否做好做滿，形同跟影子作戰，豈有勝算？

更何況，民進黨新北敗選高升事例眾多，前有蘇貞昌及立法院長游錫堃可參。與其要求侯友宜做滿任期，林佳龍能夠展現長留新北深耕的決心？