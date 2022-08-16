我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山亞裔任婆婆遇襲案 3青少年落網 另一14歲嫌在逃

中制裁蕭美琴、柯建銘等7人 禁本人及家屬入境中港澳

冷眼集／綠狙擊侯友宜 陷未戰先認輸矛盾

記者 李成蔭、林河名
新北市議會開議，民進黨團要求市長侯友宜(中)簽「做好做滿聲明書」，侯強調「把握當下」做好市政最重要。(記者劉懿萱╱攝影)
新北市議會開議，民進黨團要求市長侯友宜(中)簽「做好做滿聲明書」，侯強調「把握當下」做好市政最重要。(記者劉懿萱╱攝影)

新北市長侯友宜昨在議會遭民進黨團突襲，要求簽「做好做滿聲明書」，還被批落跑是國民黨的基因。但民進黨若不是故意忘記，就是害怕想起來，即使不提新竹前市長林智堅及衛福部前部長陳時中「抄跑連線」，也還有副總統賴清德、行政院長蘇貞昌和監察院長陳菊等人為前進中央，棄自家縣市民眾於不顧的諸多前例。

當民進黨批評「落跑是國民黨的基因」，手指也正指著自己。細數民進黨縣市首長落跑者不在少數，包含近年來賴清德從台南落跑、陳菊從高雄落跑；再往前推，還能發現駐日代表謝長廷也從高雄落跑，蘇貞昌更是從前台北縣落跑，成了民進黨在新北的「落跑始祖」，自家落跑可謂「一脈相承」。

這上頭的每一位，都撐過了縣市長補選的時間點，自己到中央當大官，還讓自家人代理縣市長，肥水不落外人田。

這樣政治權力的算計斧鑿斑斑、經驗老道，根本沒資格恥笑國民黨「落跑」。

新北市長之役，對民進黨是場艱辛的仗。若不是侯極可能當選，又何必苦苦追簽「做好做滿聲明書」？這也難怪國民黨團回嗆民進黨團「給林佳龍漏氣」，好像他不會當選。

林佳龍陣營以侯友宜可能仰攻2024，企圖堵住侯友宜2022連任之路，已是司馬昭之心。但對新北市民而言，要證明自己適任新北大家長，絕不是攔住侯友宜從地方走向中央之路，而應凸顯林佳龍的市政規畫及執行魄力更優於侯；苦苦追問對手是否做好做滿，形同跟影子作戰，豈有勝算？

更何況，民進黨新北敗選高升事例眾多，前有蘇貞昌及立法院長游錫堃可參。與其要求侯友宜做滿任期，林佳龍能夠展現長留新北深耕的決心？

民進黨 侯友宜 國民黨

上一則

洽簽台美BTA 實質談判將展開 「預期年底有成果」

下一則

新聞評論／反智挺堅 蔡英文獨斷專擅現形記

延伸閱讀

面對追問是不是做好做滿？侯友宜：把握當下 努力做事

面對追問是不是做好做滿？侯友宜：把握當下 努力做事
侯友宜不回應選總統 林佳龍促說清楚

侯友宜不回應選總統 林佳龍促說清楚
新北市長參選人 林佳龍邀辯論 侯友宜：時機到了就會做

新北市長參選人 林佳龍邀辯論 侯友宜：時機到了就會做
新北市長民調 侯友宜獲57%支持 林佳龍21%面臨苦戰

新北市長民調 侯友宜獲57%支持 林佳龍21%面臨苦戰

熱門新聞

中芯國際前獨立董事蔣尚義。（本報系資料庫）

蔣尚義：加入中芯國際是個錯誤 也是我做過的蠢事之一

2022-08-11 10:15
國民黨副主席夏立言。圖／本報系資料照

解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光

2022-08-09 09:45
林智堅論文遭指控涉抄襲，台大學術倫理審定會9日出面說明。（記者翁唯真／攝影）

林智堅論文抄襲情節嚴重 台大核定撤銷碩士學位

2022-08-08 23:15
台灣外交部常務次長俞大㵢（右）在桃園機場迎接參院外委會亞太小組主席馬基。（台外交部提供）

5參眾議員14日至15日訪台 將見蔡英文、拜會立法院

2022-08-14 08:21
林智堅（右）與立委鄭運鵬（左）。(本報資料照片)

台大論文抄襲案 林智堅退選桃園市長 民進黨換鄭運鵬

2022-08-12 03:40
論文門纏身，林智堅宣布退選桃園市長，民進黨改派鄭運鵬上陣。（取材自udnTV）

直播／認論文寫作瑕疵 林智堅致歉宣布退選桃園市長

2022-08-12 03:10

超人氣

更多 >
跌破眼鏡了…這10種商品 在目標百貨買比好市多划算

跌破眼鏡了…這10種商品 在目標百貨買比好市多划算
解放軍追裴洛西專機吃癟？港媒：美軍電子戰更勝一籌

解放軍追裴洛西專機吃癟？港媒：美軍電子戰更勝一籌
真子公主傳或緊急返日 小室圭恐再落榜 夫婦面臨3困境

真子公主傳或緊急返日 小室圭恐再落榜 夫婦面臨3困境
比裴洛西還高調？國會議員專機離台 路經南海

比裴洛西還高調？國會議員專機離台 路經南海
一條USB搞定偷車 起亞挑戰全美蔓延 芝韓系車遭竊暴增

一條USB搞定偷車 起亞挑戰全美蔓延 芝韓系車遭竊暴增