新聞評論／林智堅退選而不道歉 綠道德侏儒矮化民主

民進黨確定「換堅」，由民進黨立委鄭運鵬接棒參選桃園市長。（記者林俊良／攝影）

擋不住論文抄襲風暴，民進黨 終於由林智堅 退選化解「一屍五命」危機，改由立委鄭運鵬接替參選桃園市長。表面上是林智堅主動宣布退選，實則是黨內不滿壓力大到難以抵擋，必須和他切割以求止血。然而，林智堅僅承認論文有「瑕疵」，並未道歉；蔡英文 也說支持他繼續捍衛自己的人格清白。如此輕描淡寫，彷彿退選就能讓風暴自動止息。若無道歉及反省，這個「選舉巨人」與「道德侏儒」的合體怪獸，恐怕還會繼續肆虐政壇吧！

10日，中共宣布結束軍演，端出對台白皮書，象徵對台戰略攻勢轉進另一階段；國民黨副主席夏立言同日則以關心台商台生為由率團訪陸。但當天蔡英文在民進黨中執會發表談話，以「二分抗中、三分批藍、五分挺堅」的比例，下令全黨「挺堅」。彷彿中共的威脅不如藍軍的挑戰，藍營的挑戰則不如搶救智堅大兵重要。

蔡英文批評台大學倫會的決定，要求全黨「團結一致，相信自己的同志」，原本黨內的雜音霎時靜默。尚有異議者，如憂心「一屍五命」的立委高嘉瑜，和主張「不能黑白顛倒」的北市議員王世堅等，則遭網軍攻剿。如今林智堅退選，蔡英文和民進黨不僅欠王世堅、高嘉瑜等人一個道歉，也欠台大一個道歉，更欠人民一個道歉。

該道歉的，還有前副總統陳建仁和鄭運鵬。陳建仁批評台大突然發表結論，未納當事人論證，真相大白會還給林智堅清白。出身學術界的陳建仁，為了自己的政治立場羞辱台大，完全違背學術良知。他若看過爭議論文、作過比對，還相信林智堅未抄襲，其學術能力令人懷疑；他若未讀過論文即表態挺堅，就是盲從蔡英文而不辨是非。他若懷疑抄襲卻說出違心之言，則是羞辱人民、羞辱其「聖騎士」封號。

同為台大畢業的鄭運鵬，是少數公開挺堅的綠營黨公職。他以「看過林智堅論文」背書林是原創，在護林的記者會上，甚至表現得比林智堅還熟悉其論文寫作過程。但看過兩本論文還能如此力挺，若非毫無辨識能力，就是刻意欺騙民眾；前者讓人懷疑他主持市政的能力，後者更讓人質疑他還有資格參選嗎？無論如何，陳建仁和鄭運鵬都欠台大母校、欠人民一個道歉。

若干綠營派系為了保護陳時中的選情，對「挺堅」表達異聲，甚至直嗆「跟台大對著幹對民進黨選情不利」，卻在蔡英文拍板全黨挺堅後鴉雀無聲，則是選舉精算的鄉愿共犯，也是蔡英文一言堂的羔羊。至於陳時中，他支支吾吾，不敢不挺又不敢力挺，號稱盟友卻保持距離，既曖昧又沒擔當，也是道德之賊。他們都是使民進黨成為道德侏儒的共犯結構。

蔡英文不在乎淪為道德侏儒，她只在乎成為選舉巨人。作為選舉巨人，從賣芒果乾翻轉選舉大盤，到誅剿賴清德挑戰大位，都是其得意力作。正因她相信林智堅也可以在抄襲案翻盤，所以一路把全黨帶入是非不分、道德沉淪的險境。因為是道德侏儒，所以不把政治誠信和學術倫理放在眼裡；蔡英文自己的論文爭議未解，卻能輕騎過關，她相信林智堅也能挺過，所以林智堅聲稱他沒學位也能選舉。

但道德侏儒終究是選舉巨人的阿基里斯腱。蔡英文曾為卡管而與台大對幹，最後鎩羽，卡管效應溢出波及地方選舉。這次蔡英文要再和台大對決，最後臣服於現實踩下煞車，仍是出於選舉精算而無道德抉擇。唯有選民緊盯選舉巨人的阿基里斯腱，才能防止台灣民主被道德侏儒竊取與矮化。