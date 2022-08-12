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蔣萬安酸「瞎挺」林智堅 陳時中：別沒願景就消費個人

記者鍾維軒／台北13日電
民進黨台北市長參選人陳時中到台北第一果菜批發市場進行導覽，支持者搶合照，還在現場買了水果。（記者鍾維軒／攝影）
民進黨台北市長參選人陳時中到台北第一果菜批發市場進行導覽，支持者搶合照，還在現場買了水果。（記者鍾維軒／攝影）

民進黨昨換下林智堅，改由立委鄭運鵬出戰桃園市長，止血論文案。民進黨台北市長參選人陳時中今受訪時表示，鄭是理想的政治人物，對他很有信心；不過對手蔣萬安仍持續批評陳在「瞎挺」，陳時中回應「夠了吧？」，還諷刺蔣別找不到路，提不出市政願景就去消費個人。

林智堅的論文抄襲案延燒多日，就怕傷害民進黨整體選情，總統蔡英文昨上午臨時召開選對會，會後在黨中央開記者會，林智堅宣布退選，由團隊內鐵三角之一的鄭運鵬替補接棒。國民黨台北市長參選人蔣萬安酸陳時中「瞎挺」林智堅，讓台北市民看見陳的道德標準。

陳時中今天早上7時前往台北第一果菜批發市場導覽，他受訪時表示，不用太嚴厲，也夠了吧？蔣萬安消費這件事情也夠了，應該要回到市政跟國政的討論，不要說道路找不到，沒有市政願景，就去消費個人，「我想夠了」。

至於「換堅」一事，陳時中指出，黨中央在考慮選情是通盤性的，林智堅有自己的看法、做法，大家都予以尊重。當然在換人要重新整軍，鄭運鵬是非常理想的政治人物，對他很有信心，北北基桃大家共同競選，擘畫未來市政、國政願景，這仍然不變，未來也應該會有聯合造勢。

過去陳時中就以指揮官身分多次到訪，這次以參選人身分來到市場，陳時中說，其實在防疫期間來過2、3次，台北第一果菜批發市場這是民生必須品的重要市集，來這跟大家拜票也是應該的。

而有民調顯示，陳時中在中、高年齡層和深綠票源較有支持度，中間選民支持度反較少。陳時中感謝長輩支持，但年輕人方面會繼續努力，以政策打動民心。

陳時中 林智堅 民進黨

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