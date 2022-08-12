挺堅…除權力和勝選 蔡英文還在乎什麼

無視台大判定林智堅 論文抄襲，蔡英文 在民進黨 中常會下令黨公職須團結「挺堅」，捍衛其清白。隨即傳出有英系立委發難，認為與台大對幹是火上加油，「當台灣人民都沒有判斷能力」；但相關雜音旋即遭到壓制。林智堅的論文抄襲，暴露了他個人的狡詐與虛偽；而蔡英文動員全黨之力包庇其失德，則是政治的沉淪和價值的泯滅。蔡英文此舉，把自己變成了危險而盲目的領導人。

蔡英文身為總統兼執政黨主席，民眾有時候會搞不清楚她正在扮演的是哪一個角色；你以為她站在總統的高度，她其實是從黨主席的立場出發。蔡英文自己，似也漸漸不再謹慎區分這兩個角色，甚至刻意讓人民習慣她的角色混用與替換。近幾年，蔡英文扮演「主席」的時刻，似乎遠比她當總統的機會多。例如，她下鄉拜廟走基層，多半是為了幫綠營執政縣市打光造勢，或者幫黨同志拉抬選情。而身為總統，她已有五百多天未曾舉行記者會受訪，卻只在臉書發表單向式的貼文。

蔡英文要求全黨力挺林智堅，從某個角度看，其實也是為自己的提名不當遮羞。畢竟，她對林智堅的厚愛，已到了理智被蒙蔽的地步，如今似找不到可以轉圜的退路，只能硬拗下去。另一方面，從選戰技術考量，即使臨陣換將，未必能找到更有勝算的人選，卻可能徒亂軍心造成崩盤。再說，現任桃園市長鄭文燦是林智堅的競選總部主委，鄭文燦以其政績力撐林智堅，只要有效穩住綠營基本盤，以張善政的佛系打法，林智堅說不定仍有勝算。這就是蔡英文下令「挺堅」的算盤。

可見，蔡英文「挺堅」完全是出於策略考量，只要用盡手段穩住形勢，能追求勝選，把損傷降到最低，那就是民進黨最大的真理。至於民眾所期待的真相、誠信、正義，包括一個清新的政治，根本不在蔡英文的考慮範圍之內。換言之，這是一種功利化、權謀化、去道德化的統治思維，把民主政治中一切的理想、信仰、道德與願景完全剝除，人民被化約成沒有判斷能力的投票機器，只要滿足蔡英文掌握權力的欲望即可。

蔡英文執政的前兩三年，充滿了文青式的語言，開口閉口都是輕柔溫馨的承諾，當時她更想扮好總統。但這些，在上次大選遭逢賴清德激烈的初選挑戰後，幾乎消失殆盡；剩下的，只有如何鞏固權力、避免提前跛鴨的權鬥算計。也因此，內閣中充斥著好說大話不做實事的官員，蔡英文卻把他們當成自己的防火牆，不思換上更適任的閣員。原因就在，她已失去回應人民感受與期待的能力，一心只想顧好自己手中權力。

問題是，當民進黨對林智堅抄襲這樣明顯的醜聞都要硬拗，這個黨還剩下什麼理想能向人民訴說？這次中國大陸圍島軍演，駐美代表蕭美琴接受美媒訪問時說，蔡總統打算透過「對話」方式解決兩岸分歧。然而，次日外交部長吳釗燮舉行記者會，卻是重砲譴責陸方挑釁和野心；請問，傳說中的「對話」在哪裡？國民黨副主席夏立言率團訪問大陸台商，蔡英文立刻痛批這是在向國際社會「傳遞錯誤訊息」；難道，蔡英文寧願兩岸之間所有交流全部斷絕？那又何必奢談對話？

近幾年，不僅兩岸的對峙達到新高，台灣社會內部的藍綠撕裂也日益加深，包括綠營網軍側翼在網路放送的仇恨言語鋪天蓋地；這些，不能不歸諸於蔡英文自棄其總統的超然角色，而以黨主席之私濫用國家機器所致。蔡英文的挺堅令，暴露了她蕩然的信念。