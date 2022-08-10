我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

中華大學論文門 林恐難全身而退

記者李光儀／台北10日電
台大9日認定林智堅抄襲情節重大，核定撤銷其碩士學位，至於中華大學部分，據了解，公布結果的時程可能是這幾天。（本報資料照片）
台大9日認定林智堅抄襲情節重大，核定撤銷其碩士學位，至於中華大學部分，據了解，公布結果的時程可能是這幾天。（本報資料照片）

民進黨桃園市長參選人林智堅的論文抄襲案，台大撤銷其碩士學位，中華大學的調查工作已告一段落。校內知情人士表示，抄襲情事很明確，只是「誰抄誰」的問題。由於有當事的教授親自說明，該報告是自己做的，所以林智堅要全身而退可能性不高。公布結果的時程可能是這幾天，最遲就是下周。

知情人士表示，林智堅在中華大學的案子就是有兩份文獻內容完全相同、作者不同，所以「有抄襲事實是很明確的」。只是到底該研究是教授所做，林智堅是抄襲者？或者這個研究是林智堅所做，教授才是抄襲者，將是對於結果認定的第一個關鍵；第二個關鍵，則是此案也涉及竹科管理局的版權問題，不只是「抄襲」問題，還有「盜用」問題。

知情人士透露，校內的審議會已經調查完畢，而且「林智堅也缺席審查會」；倒是其中一位教授出席審查會，而且斬釘截鐵的表示研究就是自己做的，絕對沒有問題，當然也沒有抄襲林智堅的問題。

知情人士表示，在各種假設可能中，當然有一種是「教授抄襲林智堅」，也就是研究報告其實是林智堅做的，然後是教授抄襲林智堅的論文，拿去交竹科報告。他認為，林智堅要完全脫身，這種「教授扛起來」是唯一解方。但已有教授出來證明研究是自己做的，等於推翻了「教授抄林智堅」的假設。

林智堅 民進黨

上一則

「台灣歌仔戲代名詞」 楊麗花獲傳藝金曲特別獎

下一則

赴柬打工慘 台人遭性侵虐打 還有人被逼賣腎

延伸閱讀

深陷論文抄襲風暴 林智堅：心情非常沉重

深陷論文抄襲風暴 林智堅：心情非常沉重
碩士學位遭台大撤銷 林智堅：非常無辜、我是受害者

碩士學位遭台大撤銷 林智堅：非常無辜、我是受害者
5人幫+1？ 藍揭竹市將軍村標案亂象 林智堅批抹黑

5人幫+1？ 藍揭竹市將軍村標案亂象 林智堅批抹黑

林智堅論文抄襲情節嚴重 台大核定撤銷碩士學位

林智堅論文抄襲情節嚴重 台大核定撤銷碩士學位

熱門新聞

總統蔡英文3日接見美國聯邦眾議院議長裴洛西。(圖:總統府提供)

爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了

2022-08-04 19:36
美國眾院議長裴洛西（左）拜會立法院，由立法院副院長蔡其昌（右）接待，但兩人身後的口譯人員，卻意外成為會談插曲。(取材自國會頻道)

兩次打斷裴洛西說話 台灣立院口譯妹引負評

2022-08-03 20:05
國民黨副主席夏立言。圖／本報系資料照

解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光

2022-08-09 09:45
聯電榮譽董事長曹興誠宣布捐出新台幣30億元，強化國防備戰。(記者簡永祥／攝影)

批中國跋扈 聯電曹興誠捐30億台幣 強化台灣國防

2022-08-04 22:48
解放軍東部戰區4日發布對台灣島周邊飛彈射擊區塊。（圖／取自「東部戰區」微信公眾號）

解放軍演恫嚇 吳斯懷：有本事直接對老美

2022-08-04 09:33
林智堅論文遭指控涉抄襲，台大學術倫理審定會9日出面說明。（記者翁唯真／攝影）

林智堅論文抄襲情節嚴重 台大核定撤銷碩士學位

2022-08-08 23:15

超人氣

更多 >
調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字

調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字
好市多這10項改變 哪些會影響你的購物權益

好市多這10項改變 哪些會影響你的購物權益
紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡

紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡
解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光

解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光
川普寓所被FBI搜索 死對頭裴洛西說話了

川普寓所被FBI搜索 死對頭裴洛西說話了