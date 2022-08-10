中華大學論文門 林恐難全身而退

台大9日認定林智堅抄襲情節重大，核定撤銷其碩士學位，至於中華大學部分，據了解，公布結果的時程可能是這幾天。（本報資料照片）

民進黨 桃園市長參選人林智堅 的論文抄襲案，台大撤銷其碩士學位，中華大學的調查工作已告一段落。校內知情人士表示，抄襲情事很明確，只是「誰抄誰」的問題。由於有當事的教授親自說明，該報告是自己做的，所以林智堅要全身而退可能性不高。公布結果的時程可能是這幾天，最遲就是下周。

知情人士表示，林智堅在中華大學的案子就是有兩份文獻內容完全相同、作者不同，所以「有抄襲事實是很明確的」。只是到底該研究是教授所做，林智堅是抄襲者？或者這個研究是林智堅所做，教授才是抄襲者，將是對於結果認定的第一個關鍵；第二個關鍵，則是此案也涉及竹科管理局的版權問題，不只是「抄襲」問題，還有「盜用」問題。

知情人士透露，校內的審議會已經調查完畢，而且「林智堅也缺席審查會」；倒是其中一位教授出席審查會，而且斬釘截鐵的表示研究就是自己做的，絕對沒有問題，當然也沒有抄襲林智堅的問題。

知情人士表示，在各種假設可能中，當然有一種是「教授抄襲林智堅」，也就是研究報告其實是林智堅做的，然後是教授抄襲林智堅的論文，拿去交竹科報告。他認為，林智堅要完全脫身，這種「教授扛起來」是唯一解方。但已有教授出來證明研究是自己做的，等於推翻了「教授抄林智堅」的假設。