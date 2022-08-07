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新聞評論／林智堅破口 只能靠共軍砲火掩護？

聯合報社論
林智堅(中)深陷「論文門」和「球場門」爭議。(本報資料照片)
林智堅(中)深陷「論文門」和「球場門」爭議。(本報資料照片)

還記得民進黨桃園市長參選人林智堅的「論文門」和「球場門」嗎？不到一個星期，美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi，前譯波洛西）訪台旋風帶來的中共軍演砲火，已經完全遮蓋了兩大醜聞。大批共機仍然頻密跨越海峽中線而來，蔡政府已傳捷報：不是英勇退敵，而是悄悄掩埋「論文門」和「球場門」！

原本林智堅的「論文門」和「球場門」已產生了共伴效應，台大碩士論文事件關鍵人余正煌的聲明再補一刀，讓林智堅的完美人設頓時崩壞，成了民進黨2022選舉最大破口。諷刺的是，藍綠甚至意外產生共同憂慮：萬一「換堅」成真怎麼辦？

民進黨立委高嘉瑜一句「一屍五命」，讓黨內炸鍋，她的錯不只是太直白，還可能洩漏「林智堅破口」可能動搖蔡政權基礎的「國家機密」。「論文門」重擊林智堅的桃園選情，海嘯般衝擊效應席捲而來，首當其衝正是做為林智堅接班人的民進黨新竹市長參選人沈慧虹；畢竟論文爭議影響年輕選票，球場事件更重挫民進黨城市治理品牌。儘管綠營害怕「一屍多命」，但沒人有把握，「換堅」能否止血？

國民黨也不希望「換堅」成真，反而希望他留下來繼續當靶子。原因是，一旦失去「論文門」和「球場門」戰場，藍營恐頓失攻擊重心。事實上，林智堅吸引敵軍砲火，是幫其他同志擋子彈；一旦「換堅」，民進黨台北市長參選人陳時中必定成為下一個箭靶。總之，無論換或不換，傷害都在所難免，民進黨陷入天人交戰。

「論文門」演成滾雪球風暴，歸根究柢，林智堅自己要負最大責任。媒體7月初接連踢爆他兩本碩士論文涉嫌抄襲，林智堅陣營當時輕描淡寫稱這是「舊聞」，說2020年時代力量即曾指控，他已被檢驗過，他絕對禁得起考驗。事實上，當時時力的箭頭是指向藍委，林智堅卻刻意移花接木，並對號入座。

對於外界質疑，林智堅一律推給政治抹黑，以為以自己過去的完美人設，必可優雅閃過對手的砲火。但網路時代的查證速度，是非黑白一比即知，林智堅已無閃躲空間。尤其，當外界以為已遭「滅口消音」的余正煌挺身為自己發聲， 三點聲明一出，林智堅被打得措手不及。當一個謊言被拆穿，要再用千百個假話來圓，已經太遲；結果就是人設崩壞，形象破毀，失去社會信任。

「球場門」的殺傷力，其實遠大於「論文門」。論文抄襲，只是人品不佳；但新竹棒球場不僅摧殘球星職業運動生命，球場興建採限制性招標又獨厚特定廠商，遭質疑有弊案之嫌。林智堅原有「五星市長」之稱，一經全民檢驗，其「政績傳說」立刻被打回原形。這個又貴又爛又傷的棒球場，無疑三振了民進黨誇口的「綠色執政、品質保證」。

2009年的日劇「CHANGE」，曾在民進黨內風靡一時。劇情描述在政黨算計中，男主角木村拓哉意外被拱成菜鳥首相，陷入各種政治危機。民進黨當時不僅競相模仿主角造型，更鼓舞幕僚參選；擔任九年國會助理的林智堅也在那年首度當選新竹市議員，自此轉換人設，開啟亮麗的從政生涯。木村拓哉主演的朝倉啟太在劇中有句經典台詞，他參選時面對父親的收賄疑雲，幕僚都要他否認到底，但他坦然說出：「我不想教小孩社會上有必要的壞事。」誠實，讓他贏得勝利和尊重。

中共飛彈被精準導引摧毀「論文門」和「球場門」，蔡政府轉移焦點之計奏效。但躲在共軍砲火掩護下的林智堅，仍然應該想想木村拓哉教過他的事。

民進黨 共軍 中共

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