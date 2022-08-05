台灣數位發展部8月27日掛牌 唐鳳將成為首任部長

行政院5日舉行記者會表示，院長蘇貞昌已核定數位發展部人事，由政務委員唐鳳出任數位發展部首任部長。（本報系資料照片）

行政院5日舉行記者會表示，院長蘇貞昌已核定數位發展部人事，由政務委員唐鳳出任數位發展部首任部長。

行政發言人羅秉成表示，數位發展部政務次長為兼任亞洲矽谷 計畫執行中心人資長的國立陽明交通大學電機工程學系副教授闕河鳴，以及一卡通董事長李懷仁。

數位發展部整合電信、資訊、資安 、網路、傳播等五大領域，統籌基礎建設、環境整備及資源應用等，原定最快6月掛牌成立，但歷經籌備小組召集人從前政委郭耀煌換成唐鳳後，預計本月底前掛牌。

唐鳳辦公室日前證實，數位發展部將分兩處辦公，本部預計設置於國家通訊傳播委員會（NCC）位於延平南路的辦公大樓，並會租用新光大樓部分樓層作為中繼辦公室。

中央社／台北5日電

行政院發言人羅秉成今天表示，數位發展部將於8月27日掛牌成立，行政院政務委員唐鳳接任首任部長，未來將致力於建構數位服務跨域的協力典範、完備數據公益生態制度及應用，以及促進跨國公民科技與資料民主化的共同發展等三大目標。

數位發展部2位政務次長，分別為國立陽明交通大學電機工程學系副教授闕河鳴，以及一卡通董事長李懷仁。

羅秉成說，數位發展部將於8月27日掛牌成立，唐鳳就任首任部長後，依法不會兼任政務委員，政委缺額待有適當人選確定後，就會對外說明。

他說，唐鳳擔任政委期間，負責開放政府、社會創新、青年參與等政策，表現卓越，未來將致力於建構數位服務跨域的協力典範、完備數據公益生態制度及應用，以及促進跨國公民科技與資料民主化的共同發展。

數位部架構包含數位產業署、資訊安全署2署，數位策略司、韌性建設司、資源管理司、數位政府司、民主網絡司與多元創新司共6司，以及1行政法人與3統管的財團法人。