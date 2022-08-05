我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「執意竄台」中國外交部：制裁裴洛西及其直系親屬

刺激日本的代價？中國飛彈落入EEZ與日本「遺憾砲」

台灣數位發展部8月27日掛牌 唐鳳將成為首任部長

記者蔡晉宇／台北報導
行政院5日舉行記者會表示，院長蘇貞昌已核定數位發展部人事，由政務委員唐鳳出任數位發展部首任部長。（本報系資料照片）
行政院5日舉行記者會表示，院長蘇貞昌已核定數位發展部人事，由政務委員唐鳳出任數位發展部首任部長。（本報系資料照片）

行政院5日舉行記者會表示，院長蘇貞昌已核定數位發展部人事，由政務委員唐鳳出任數位發展部首任部長。

行政發言人羅秉成表示，數位發展部政務次長為兼任亞洲矽谷計畫執行中心人資長的國立陽明交通大學電機工程學系副教授闕河鳴，以及一卡通董事長李懷仁。

數位發展部整合電信、資訊、資安、網路、傳播等五大領域，統籌基礎建設、環境整備及資源應用等，原定最快6月掛牌成立，但歷經籌備小組召集人從前政委郭耀煌換成唐鳳後，預計本月底前掛牌。

唐鳳辦公室日前證實，數位發展部將分兩處辦公，本部預計設置於國家通訊傳播委員會（NCC）位於延平南路的辦公大樓，並會租用新光大樓部分樓層作為中繼辦公室。

中央社／台北5日電

行政院發言人羅秉成今天表示，數位發展部將於8月27日掛牌成立，行政院政務委員唐鳳接任首任部長，未來將致力於建構數位服務跨域的協力典範、完備數據公益生態制度及應用，以及促進跨國公民科技與資料民主化的共同發展等三大目標。

數位發展部2位政務次長，分別為國立陽明交通大學電機工程學系副教授闕河鳴，以及一卡通董事長李懷仁。

羅秉成說，數位發展部將於8月27日掛牌成立，唐鳳就任首任部長後，依法不會兼任政務委員，政委缺額待有適當人選確定後，就會對外說明。

他說，唐鳳擔任政委期間，負責開放政府、社會創新、青年參與等政策，表現卓越，未來將致力於建構數位服務跨域的協力典範、完備數據公益生態制度及應用，以及促進跨國公民科技與資料民主化的共同發展。

數位部架構包含數位產業署、資訊安全署2署，數位策略司、韌性建設司、資源管理司、數位政府司、民主網絡司與多元創新司共6司，以及1行政法人與3統管的財團法人。

矽谷 資安

上一則

中飛彈越台不公佈 趙少康批蔡英文：拿人民性命開玩笑

延伸閱讀

裴洛西到訪 台遭網攻爆23倍 官方網站1分鐘被登入850萬次

裴洛西到訪 台遭網攻爆23倍 官方網站1分鐘被登入850萬次
馬曉光批蕭美琴 陸委會：互不隸屬

馬曉光批蕭美琴 陸委會：互不隸屬
解放軍圍島演習政院急擬對策 公務機關飽受網攻

解放軍圍島演習政院急擬對策 公務機關飽受網攻
歐洲議會副議長訪台 「不會漠視中國對台施壓」

歐洲議會副議長訪台 「不會漠視中國對台施壓」

熱門新聞

美國眾院議長裴洛西（左）拜會立法院，由立法院副院長蔡其昌（右）接待，但兩人身後的口譯人員，卻意外成為會談插曲。(取材自國會頻道)

兩次打斷裴洛西說話 台灣立院口譯妹引負評

2022-08-03 20:05
總統蔡英文3日接見美國聯邦眾議院議長裴洛西。(圖:總統府提供)

爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了

2022-08-04 19:36
台積電董事長劉德音今天接受有線電視新聞網（CNN）訪問。（擷自CNN畫面）

劉德音：中共若侵台 武力也無法控制台積電工廠

2022-08-01 02:37
解放軍東部戰區4日發布對台灣島周邊飛彈射擊區塊。（圖／取自「東部戰區」微信公眾號）

解放軍演恫嚇 吳斯懷：有本事直接對老美

2022-08-04 09:33
廖輝英上節目談老公癌逝的過程。(取材自YouTube)

遭家暴隱忍40年…台作家廖輝英暴瘦現身 曝老公癌逝

2022-07-28 23:12
美眾院議長波洛西訪台，北京大動作反制，共軍東部戰區曝「台灣周邊最新演訓影片」，○五二D導彈驅逐艦「南京艦」登場。圖／取自東部戰區微博

軍事、外交、經濟、政治 北京對台制裁 力道40年來僅見

2022-08-03 18:29

超人氣

更多 >
台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場

台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場
爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了

爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了
逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴

逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴
蔡英文：中國破壞台海現狀 台灣冷靜不挑釁

蔡英文：中國破壞台海現狀 台灣冷靜不挑釁
中國射11枚飛彈 白宮譴責：不接受創造新現狀

中國射11枚飛彈 白宮譴責：不接受創造新現狀