新聞評論／一再陷總統於險地 陳明通應知所進退

圖為陸委會主委陳明通（右）2019年到訪竹市，與時任新竹市長林智堅（左）閉門密談。（本報資料照片）

新竹市前市長林智堅論文門風波越演越烈，不僅讓全黨面臨「一黨挺一人」的焦慮，也讓黨主席蔡英文 陷於進退維谷之地。論文門爭議，林智堅第一時間不能直面問題坦承錯誤，是一大關鍵；而其指導教授陳明通數度自以為是地下指導棋，企圖圍事護航誤導真相，還糾黨結派施壓，更是戰火越燒越旺的主因。

現職國安局長的陳明通，身負守護國家安全的責任，卻無法釐清自己捅出的學術倫理樓子，反讓蔡總統在波洛西 訪台引發的台海緊張下，還要為林智堅的誠信危機傷神。陳明通三番兩次前言不對後語的護航，已自證缺乏化解危機的能力，其人品誠信不僅遭到朝野質疑，更讓國安局形象受創。如此失格的國安局長，應該知所進退，勿再陷國家與總統於險境。

陳明通身為余正煌的口試委員，又是林智堅的指導教授，無論兩人的論文是誰抄誰，他讓兩篇雷同度極高的論文在短時間內先後過關，其胡亂「放水」，就該受到嚴厲譴責。尤其可笑的是，他一開始宣稱，是自己請林智堅將民調 資料提供給余正煌使用；但在余正煌的說詞對林智堅不利後，他改口稱自己先修正林智堅部分論文，再交給余正煌參考。這樣見風轉舵的人，連基本的事實陳述都變來變去，如何讓人相信其學術正直及政治誠信？

陳明通自稱是「研究型學者」，故「量產研究」功力格外驚人。因此，他能將一篇資料「一魚多吃」，變成數篇論文；也能在肩負陸委會主委重任時，三年指導30名研究生；更在國發所所長任內廣開學門，將當今政壇高官、民代、名嘴皆納入自己門下。但也正因陳明通這種「大開便門」的作風，才會有今天的林智堅論文抄襲事件，讓台大國發所和社科院成為眾矢之的。對此，陳明通非但毫無愧色，還屢為論文門事件發長文下指導棋，卻是越描越黑，讓國發所的聲譽愈難洗刷。

陳明通行事缺乏學者應有的嚴謹，對社會輿情的掌握又明顯失準，以致其採取之對策非但無助於使事件降溫，反而更添柴火。由此觀察，他本人就是個危機製造者，又如何稱職扮演維護國家安全的責任？陳明通一開始以為，自己可以拿官威逼使小小的調查員余正煌自我犧牲，為林智堅解套；誰料，余正煌無意為此賠上自己的名譽和人格，聘律師展開絕地反擊。陳明通情報失靈又誤判戰局，反使自己和林智堅越陷越深。一個失格的教授，會是值得信賴的國安局長嗎？

為了幫林智堅護航，陳明通門下更演出「師門反目」戲碼。同樣是陳明通「指導」論文的桃園市長鄭文燦，接棒出面指責余正煌「過河拆橋」，有違學術倫理。鄭文燦必須賣力幫林智堅輔選，這點外界可以理解；但為了幫一個抄襲者文過飾非，需要昧著良心向無辜的第三者開槍嗎？至於善意提醒林智堅論文門可能引發「一屍五命」的立委高嘉瑜，也畢業於陳明通門下，則因善意慘遭綠粉圍剿。「阿通師」這場師門風波，真理真相之混亂，真是慘不忍睹！

目前令人憂心者有二：其一，以陳明通的國安局長身分和權力，在抄襲事件中，會不會透過不同形式的干預，造成台大及中華大學學倫會無法公正運作？其二，陳明通自己爭議纏身，他有沒有足夠的心力專注於其國安重責，尤其在波洛西訪台的艱險時刻，他對情勢的研判能否客觀無誤而有效？陳明通幾度插手抄襲事件，卻愈攪愈黑，其明智令人懷疑。為了國安大局計，他也該知所進退了吧！