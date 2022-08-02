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新聞評論／林智堅人格破洞 放棄學位能填平？

聯合報社論
民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲風波難以收拾。(記者賴佩璇／攝影)
民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲風波難以收拾。(記者賴佩璇／攝影)

眼見論文抄襲風波難以收拾，綠營黨政高層研商對策，希望在「不換堅」的情況下，將衝擊降到最低。於是，兩項策略浮出枱面：一是由林智堅主動宣布「放棄台大學位」，以求止血；二是向中選會登記時，學歷欄「不填碩士」。民進黨這兩項策略，都是異想天開的「掩耳盜鈴」之計，以為林智堅不認錯而能橫柴入灶參選，是嚴重挑釁選民的道德觀。

基本上，民進黨會有上述兩個策略，其實就等於承認林智堅的碩士論文確有抄襲。因此，主觀上認為他不應再自稱碩士，也不配再擁有此一學位。若果真如此，林智堅該做的，就是直接向社會大眾道歉認錯，祈求選民原諒，甚至自行宣布退選，以免把全黨形象聲譽及其他同志的選情一起拖下水。但民進黨捨此而不為，卻另闢蹊徑，認為林智堅只要在「形式上」略作修飾，宣布放棄學位、不填寫碩士學歷即可。民進黨不妨認真想想：這條政治捷徑能通到哪裡？

說穿了，民進黨的策略性處理只是「鋸箭法」，箭鏃仍留在林智堅身上，他的傷口很難癒合。林智堅兩篇論文皆涉抄襲，顯示他貪求虛榮而缺乏誠信，並一犯再犯，欺世盜名。作為政治人物，他的人格已出現了嚴重的破洞。這個破洞，需要他本人誠懇悔過，並細心修補。問題是，林智堅一再作困獸之鬥，以荒腔走板的辯解繼續自曝其短。民進黨若看不出他的問題，而甘願全黨繼續挺他，那就等著選民的最後審判吧！

2020年李眉蓁代表國民黨參加高雄市長補選，即因爆出她中山大學碩士論文抄襲，形象一敗塗地，終而落選。民進黨當時全力圍攻李眉蓁，甚至有親綠律師喊出要讓李眉蓁「入監服刑」；這些的批評箭矢，都將一一回射到林智堅身上。當年，李眉蓁在事發三天即決定「放棄學位」，承認抄襲。然而，中山大學引據《學位授予法》規定，說明學位不能「退回」或「放棄」，只能經由審查「撤銷」。也因此，在見識過李眉蓁的前車之鑑後，民進黨仍主張把林智堅「放棄學位」當成應對策略，難道已經技窮？

事實上，如果民進黨要採取「李眉蓁模式」，以「放棄學位」換取林智堅繼續參選桃園市長，林智堅首先必須承認抄襲，並道歉認錯。但林智堅已拗了一個多月，不僅把指導教授—國安局長陳明通搞得聲名狼藉，也讓蔡英文因「識人不明」陷入嚴重的政治風險，更讓民進黨同志都因他一人的虛榮浮誇而同受其累，這個代價實在太大了。再說，李眉蓁當年只是個人參與市長補選，情況相對單純。而今，民進黨面對的是九合一選舉，一個指標人物遭到嚴重的道德非議，雙論文抄襲再加上新竹球場的缺失重重，其溢出效應，將何止是「一屍五命」？

從小處看，林智堅營造多年的光鮮形象，之所以在論文門及球場案毀於一旦，暴露了政治人物工於包裝卻華而不實的本質，但終難免塗裝剝落而現出原形。從大處看，民進黨面對道德價值與權勢顏面的抉擇，卻選擇為鞏固權力而擦脂抹粉並汙損真相，甚至恣意踐踏學術倫理，這是蔡英文掌權後的可怕沉淪。面對林智堅的論文剽竊，整個民進黨竟連一點正直的聲音都發不出來，它還有臉提過去「打倒威權」的榮光嗎？

網民現在譏稱林智堅稱為「抄跑堅」，抄襲又落跑，這張符咒將如影隨形跟著他終身。偌大的人格破洞，民進黨卻以為選舉登記時只要學歷不填碩士，即可混過去；它以為台灣百姓都是吃素的嗎？

民進黨 蔡英文 同志

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