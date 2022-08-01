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肯定李登輝可吸本土票？趙少康嗆國民黨投機成不了大事

台灣新聞組／台北1日電
中廣董事長趙少康說，國民黨因為失去政權六年，現在對自己完全失去信心。（本報資料照片）
中廣董事長趙少康說，國民黨因為失去政權六年，現在對自己完全失去信心。（本報資料照片）

針對國民黨打算重新思考與詮釋前總統李登輝的歷史功過，中廣董事長趙少康表示，選在這時重新評價李登輝，動機啟人疑竇，難道是年底選舉到了，國民黨中央沒有信心，誤以為選舉失敗是因為撤銷了李登輝黨籍，只要回頭肯定李登輝就能夠吸引本土選票？

趙少康說，如果真的這樣想，就把本土選票看得太廉價了，本土票還沒有拉到，原來的支持者都跑了。黨中央必須開大門走大路，不可「行不由徑」淨做一些投機的事，一眼被看穿表面精明的「小聰小明」，是成就不了大事的。

趙少康說，重新評價李登輝，對國民黨而言是一件天大的事情，不是黨中央幾個人輕易就能通過的，應該交由全體黨員投票決定。

趙少康說，在民進黨桃園市長參選人林智堅可能不只造成「一屍五命」，甚至「一屍22命」的時候，國民黨應該專注在年底選舉，提名好的候選人、提出好的政見，努力向選民訴求，這時要重新評價李登輝，真的是「正事不做」、「庸人自擾」。

趙少康說，一個政黨要有原則、立場及格調，尤其國民黨是有歷史、有傳承的建國大黨，國民黨中央所說的「今日社會各界對其功過的見解相當分歧，難以輕易蓋棺論定」就很奇怪，民進黨人跟國民黨人對李登輝的看法當然分歧，難道國民黨要向民進黨傾斜？

趙少康表示，就如台灣要不要獨立，社會各方也是相當分歧，民進黨跟國民黨尤其不同，難道國民黨也要跟進民進黨？國民黨不能什麼票都想要，最後什麼票都丟掉吧，就像孫中山先生所警告：還沒有兌換彩券，就把藏彩券的扁擔連彩券一起丟到大海裡。

趙少康說，李登輝如果真的那麼好，當時國民黨為什麼撤銷他的黨籍？當時做決策的人都瞎了眼，誤解、冤枉李登輝了？他組織台聯黨為什麼那麼主張台獨？他在黨內搞省籍鬥爭，分裂國民黨，他跟民進黨聯手把憲法修得不倫不類，他給國民黨帶來的黑金政治幾乎毀了國民黨。

趙少康表示，蔣經國去世後，李登輝只是順勢繼續蔣經國的「解除戒嚴」和「開放大陸探親」政策而已。李登輝蒙蔽了蔣經國，心懷台獨卻在國民黨獲取大位，終至讓國民黨由盛而衰。

趙少康說，國民黨因為失去政權六年，現在對自己完全失去信心，認為以前什麼都是錯的，一心想向民進黨靠攏，忘了自己的政策主張及政黨目標，才是振奮支持者及吸引選民最重要的力量。

國民黨 趙少康 民進黨

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