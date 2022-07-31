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廠商資格疑慮、經費三級跳…新竹棒球場工程藏5大疑點

記者 陳熙文
新竹棒球場外觀。（本報資料照片）
新竹棒球場外觀。（本報資料照片）

新竹棒球場從招標到開幕歷時六年，暗藏許多異常。專家指出，球場工程有五大疑點：七次流標、得標廠商資格疑慮、工程經費三級跳、工期延長、沒驗收就開賽。時代力量新竹市議員林彥甫要求提供預算詳細內容，卻只得到一紙回應，他直斥太敷衍。

新竹市棒球場新建統包工程2018年2月26日首度公告招標，總金額8億2541萬餘元（台幣，下同，約2800萬美元），但4月10日流標後，前後共七次流標，因為「無廠商投標或未達法定開標家數」，直到2019年1月10日才由巨佳營造得標。

巨佳營造原名順福營造，2009年因違反政府採購法圍標被判刑；2013年因桃園新埔國小新建工程案偷工減料及買通監工，遭判刑確定。巨佳也是劣跡斑斑的雇主，勞動部查詢系統顯示，自2016年至今年，違反相關法令共70次，但巨佳未成政府標案拒絕往來戶，政府採購網統計，自2014年至今，巨佳得標案108件，總金額逾106億元。

負責設計、監造的得標廠商艾奕康工程顧問公司是著名建築設計外商，但在台灣的工程以水利工程為最大宗，自2012年起參與標案極少觸及體育領域，766件決標公告中，唯兩件體育相關，新竹棒球場案是艾奕康十年來唯一得標的體育標案。

另外，新竹棒球場工程從規畫到招標、決標到施工，工程預算三級跳。2016年艾奕康得標標案中寫明，建造費用3.5億元。2018年棒球場工程招標後，建造費用飆升至8.2億餘元，其中6億多由教育部體育署補助，地方實際只需承擔2.1億餘元。

棒球場經費規模再追加，新竹市府今年1月18日做出第一次契約變更，追加2.5億元；今年7月21日、開幕賽前一日，第二次契約變更再追加1722萬餘元。至此，光是工程部分費用已高達11億126萬餘元；相較原來3.5億多元規模，費用大幅膨脹逾三倍。

工程經費大幅提高，工期也延期，新建統包工程2019年1月10日決標，預估履約日期至去年12月31日；不過一延再延，若以巨佳營造申報開工日起算，最晚應於今年6月完工。新竹市府委託開幕活動設定6月18日，最後延到7月22日，啟用時程比當初決標預估，晚了逾半年。此外，相關工程驗收都未完成前就開賽，導致多名球員受傷，爭議連連。

預算 教育部

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