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朱立倫：李登輝推動民主台灣 馬：應多辦正事

台灣新聞組／台北31日電
前總統李登輝逝世兩周年，國史館出版新書「李登輝與台灣民主化學術討論會論文集」。國民黨主席朱立倫（圖）重新評價李登輝，認為他「推動民主台灣」。（記者曾原信／攝影）
前總統李登輝逝世兩周年，國史館出版新書「李登輝與台灣民主化學術討論會論文集」。國民黨主席朱立倫（圖）重新評價李登輝，認為他「推動民主台灣」。（記者曾原信／攝影）

昨天是前總統李登輝逝世兩周年，國民黨主席朱立倫一早在臉書貼文表示，他於29日晚間會見日本代表團，席間他與日本國會議員談論四位國民黨總統政績，包含「李登輝總統時期推動的民主台灣」。這是朱立倫回任黨主席後，首度以「推動民主台灣」評價李登輝。

據了解，朱立倫原要發表對李登輝的看法，重新審視黨史和評價李登輝，但是因為貼文走向提前曝光，引起黨內深藍異音，也質疑選戰在即，貼文將成為複雜的政治問題。國民黨昨在貼文中，淡化李登輝色彩。

朱立倫昨天在新北市出席公開活動時也說，沒有要重新評價，但不管是蔣中正保衛台灣，蔣經國建設台灣、開啟台灣民主轉型，到李登輝推動的民主台灣、馬英九針對區域和平的和平台灣，每個時期都很重要。

朱立倫並說，他要強調一件事情，過去歷史一定是嚴肅面對，不管是保衛台灣、建設台灣、和平台灣，都是國民黨的中心目標，也是國民黨的基本理念。

前總統馬英九表示，國民黨現在面對的挑戰很多，應該多辦一點正事。朱立倫也說，國民黨現階段面對的挑戰非常多，馬總統講的是對的，他們就是不斷面對這些挑戰一一克服。

此外，朱立倫在臉書上寫到，他與日本眾議員石破茂、眾議員浜田靖一、眾議員長島昭久和參議員清水貴之共進晚餐，也談起國民黨四位前總統，包括蔣中正、蔣經國、李登輝和馬英九。

朱立倫並強調，知日、友日是國民黨的態度，「不應陷入過去仇日、反日情結」，石破茂也在回應時提到，日本對蔣中正以德報怨的精神相當感念，在石破茂第一次訪問台灣時，晉見當時總統蔣經國，後來他多次來台也熟識李登輝，同樣也拜會過馬英九。

據了解，除了再定調國民黨對日態度，朱立倫原本是要在昨天發文主談李登輝，幕僚在月中就接獲指示，並邀集專家學者等集思廣益，包括對兩岸交流的貢獻，尤其在「團結保台」這部分最為著重。

台北市長柯文哲也在臉書發文說，李登輝擔任總統期間，致力民主，推動總統直接民選，修憲及國會改革，終結了萬年國會，領導台灣寧靜革命，以最低的社會成本，成為民主自由的國家，李登輝的貢獻當之無愧。

而「思考日本安全保障議員之會」石破茂一行人來台四天，已晉見總統蔡英文、副總統賴清德，會晤外交部長吳釗燮等官員，也和立法院、國安會、行政院及相關部會智庫，就台、日雙方安全保障等重要議題進行意見交換。

石破茂昨召開訪台記者會，對於日本前首相安倍晉三不幸逝世，是否影響日本國內挺台力道，石破茂說，日本重視台灣的態度，不會因安倍去世而有所改變。

石破茂說，如「台灣有事等於日本有事」論述成立，那日本必須仔細討論，什麼事態發生算是台灣有事？又怎樣會造成日本有事？需哪些法律和條約來因應。

前總統李登輝逝世兩周年，國史館出版新書「李登輝與台灣民主化學術討論會論文集」（圖...
前總統李登輝逝世兩周年，國史館出版新書「李登輝與台灣民主化學術討論會論文集」（圖）。國民黨主席朱立倫重新評價李登輝，認為他「推動民主台灣」。（記者曾吉松／攝影）

日本 國民黨 馬英九

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