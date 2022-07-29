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蔡英文見林智堅 急設論文風暴停損點

台灣新聞組／台北29日電
民進黨桃園市長參選人林智堅爭議延燒，林智堅（左）與鄭文燦（中）昨到總統官邸與蔡英文總統（右）討論桃園市長選情。圖為今年2月三人同台見證桃竹備援管線通水畫面。（圖：新竹市政府提供）
民進黨桃園市長參選人林智堅爭議延燒，林智堅（左）與鄭文燦（中）昨到總統官邸與蔡英文總統（右）討論桃園市長選情。圖為今年2月三人同台見證桃竹備援管線通水畫面。（圖：新竹市政府提供）

民進黨桃園市長參選人林智堅的論文抄襲爭議燒不停，又爆出新竹市棒球場問題，林智堅人設大崩壞，連帶影響民進黨選情。據悉，蔡英文總統28日下午邀集林智堅、桃園市長鄭文燦、民進黨秘書長林錫耀、立法院黨團總召柯建銘等人，到官邸商討近期桃園市長選情，研擬如何為此次風暴設下停損點。

據了解，席間沙盤推演各種未來可能發生情況，包括「換堅」可能性都被觸及，但與會成員一致認為討論該議題時候未到，無人主張現在就要陣前換將。會中有共識，林智堅選情並未崩盤，綠營支持者的焦慮必須化解，蔡在會中重申黨內團結重要，今天並將與林智堅同台，表達黨中央力挺態度。

林智堅連爆論文與新竹球場爭議後，民進黨立委高嘉瑜爆出基層憂慮衝擊北台灣選情，蔡英文也緊急開會、邀集相關人討論林智堅面臨的風暴、商討對策。林智堅日前不諱言，擔心論文爭議有外溢效應，如果黨有任何決定，他都尊重。

林智堅競選辦公室發言人王文萱昨晚表示，林智堅是向蔡英文詳細報告相關事件的來龍去脈，闡明該事件的因應作為；蔡英文聽完後認為，應持續以證據為基礎，向各界說明。

記者致電鄭文燦手機，秘書表示鄭現有行程沒有回應。據悉，在總統官邸有討論論文事件，但無人主張「換堅」。

民進黨中央對外表示沒討論「換堅」，派系人士也說，此時「換堅」反而重蹈國民黨「換柱」覆轍，然而綠營基層近日已盛傳「月月鳥（指桃園立委鄭運鵬）將是下一任桃園市長」耳語。被視為「換堅」可能替代人選的鄭運鵬，除親自上陣論文說明會替林智堅背書，也強調他選擇相信林智堅是無辜受害，「換堅」在程序與現實上都不可能。

綠營人士坦言，對綠營支持者來說，林智堅的論文爭議根本不是問題，但新竹棒球場的問題爆發後，林智堅善於市政建設的人設嚴重受損，這才是真正的問題。且林智堅的論文案、球場案注定成為民進黨九合一選舉的「主菜」。

但派系人士說，黨中央已經定調，加上距選舉投票時間已不足四個月，從現實考量，「換堅」有其難度。其次，從國民黨在2016年總統大選「換柱」前例來看，陣前換將不但無法止損，反而會增加另類傷害。

民進黨 蔡英文 風暴

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