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新聞評論／蔡政府寵溺林智堅 造就貴而爛的球場

聯合報社論

新竹棒球場整建是林智堅在市長任內得意的政績，被蔡政府納入「前瞻建設計畫」，經費從3.5億元（新台幣，下同，約1170萬美元）一路膨脹到12億元。誰料，這個砸大錢整建的球場，品質卻離離落落，從草地、水溝蓋、觀眾席到廁所都惡評如潮，被譏為如同早年的古巴球場。球場啟用後，僅打了兩場比賽，即造成四名球員受傷，便在球員工會擔心球員安危的要求下暫時停賽。新竹球場的華而不實，對照林智堅雙論文抄襲之誇張，可謂如出一轍。

2016年底，林智堅首度提出新竹棒球場整建計畫，當時公告的經費不過3.5億元。次年，他趕上蔡政府的「前瞻基礎建設計畫」的撒幣列車，新竹球場獲得5億元的補助；這還是教育部體育署第一個獲得核准的前瞻計畫案，可見中央對他的厚愛。兩個月後，蔡英文親赴新竹視察，再提高紅包額度，宣布送出8億元經費重建棒球場，並承諾球場完成後會來開球。其後兩年，新竹市府又增添其他球場周邊標案，把總經費拉至12億元。不知不覺間，新竹棒球場的經費已經翻了三倍。

蔡政府這種「無痛撒錢術」，若真能打造出亮麗、安全、舒適的好球場，人們倒也無話可說。然而，民進黨敲鑼打鼓宣傳的「新竹棒球場重生記」，攤開來，卻是「金玉其外，敗絮其中」。才開賽兩天，球迷的吐槽鋪天蓋地，諸如：外野草皮下充斥碎石，排水溝蓋設計不良害球員摔傷，觀眾席地板到處破洞，座椅沒有靠背，內野出現不規則彈跳，投手丘黏土比例不當，牛棚未設計室內通道等。最糟的是，外野手林哲瑄在飛撲接球時，因草地太硬導致左肩挫傷，他自嘲差點就要「退休」。這林林總總加起來，距離「一無是處」也不遠了。

中央與地方撒了大錢的球場，又是蔡政府標榜愛鄉土的「前瞻基礎建設」，為何最後的成品卻如此不堪，而造價比其他縣市球場都要高出一大截？新竹市府的說詞是，「改建」比「新建」的成本高，且增建了停車場，花費不少。這些理由，難言之成理。如果新建比較容易，為何林智堅不另覓地興建，卻非要原地重建與民宅大樓擠成一團？有些民眾在場外赤裸上身，隔著欄杆，就直接向牛棚裡練投的球員討球；請問，這是什麼年代的景象？

新竹棒球場「貴而爛」現形記，說穿了，全都是「寵」出來，這也真實反射了台灣當下的政治景象。所謂的「寵」，可從三個層面檢視。第一層，是蔡總統對林智堅的嬌寵，他要什麼經費，中央都大方給，甚至加倍給，就是為了幫他增添政治光環。當寵溺到這種不問是非黑白的地步，誰還記得要去監督球場的經費運用和工程品質？第二層，蔡總統等不及林智堅完成市長任期，就打出「新竹縣市合併升格」的口號，企圖推他更上層樓；此路不通，隨即又另闢蹊徑讓他轉戰桃園，甚至連他雙論文抄襲都不顧。這不是溺愛是什麼？第三，新竹棒球場尚未完成驗收，卻在安全堪虞下提前開賽，其目的，主要為了讓蔡總統蒞臨以炫耀政績，同時把林智堅和沈慧虹召回現場，乘機幫他們造勢。問題是，落漆的球場，只襯托了兩人「落跑」及「不實在」的印象，結果卻是幫了大倒忙。

8800億的前瞻建設，新竹棒球場只占了九牛之一毛。但人們從它所看到的問題，卻是整個前瞻建設的縮影：分贓的時候好愉快，驗收的時候真不堪。尤其林智堅，「五星市長」的油頭抹得光亮；拆開包裝，裡面卻是灰頭又土臉。

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