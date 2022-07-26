我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本明仁上皇心臟衰竭 送醫緊急治療中

查克柏格3100萬元賣金山豪宅 轉手翻3倍

黑白集／坑人的球場 有目共睹的「政績」

黑白集

抄襲風波正在熱頭上，林智堅任內整建的新竹市立棒球場，「重生開幕」二天即意外不斷，在球員工會要求下暫停使用。花費12億台幣（約4024萬美元）公帑，寫下的竟是兩場比賽有四名球員受傷、首次因場地坑人宣布延賽的難堪紀錄。即便在國際，也屬罕見。

新竹棒球場整建的問題，可謂罄竹難書。從為何原址整修而非易地重建，到承包商的選擇，再到不斷追加預算，乃至各項設施尚未通過驗收便急著宣傳啟用，均疑點重重。「重生賽」當天，蔡總統親赴現場，期許球場「帶給市民滿滿的感動」；誰料，帶來的卻是「滿滿的憤怒」。

球場出包，林智堅「扛責」說得氣魄，卻是「鍵盤負責」，因為他已辭職落跑。不僅如此，其副市長沈慧虹也已請辭參選；因此，向受傷球員道歉的，只有倒楣的代理市長。

在林智堅受到輿論責難後，綠營網軍立即集結反撲，一面拿其他非民進黨執政縣市的球場及展演場「比爛」，一面開始製造「球團也應為此負責」的輿論風向。問題是，這次民進黨得罪的，是廣大不分藍綠的棒球迷，大家沒那麼容易被唬過去。

最諷刺的是，林智堅因論文抄襲案受到批評時，民進黨一致辯稱林智堅的「政績」有目共睹，說在野黨「無法批評政績，才會猛打論文」。棒球場算政績檢驗吧，但大家「有目共睹」了什麼？

民進黨 預算

上一則

億元豪宅頂樓泳池好吵 建商判賠2住戶360萬

下一則

「想我就念佛」一代高僧淨空法師96歲圓寂

延伸閱讀

林智堅論文案 台大社科院院長：醜聞 嚴重傷害台大聲譽

林智堅論文案 台大社科院院長：醜聞 嚴重傷害台大聲譽
林智堅自打臉？當議員時曾質疑市府「怎驗收」碎石球場

林智堅自打臉？當議員時曾質疑市府「怎驗收」碎石球場
林智堅稱是論文「資料提供者」 藍批：讓人背黑鍋

林智堅稱是論文「資料提供者」 藍批：讓人背黑鍋
台大社科院長指林智堅論文案為「醜聞」 院生看法兩極

台大社科院長指林智堅論文案為「醜聞」 院生看法兩極

熱門新聞

林志穎（左）與老婆陳若儀（右）。(本報資料相片)

他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座

2022-07-22 13:15
林志穎發生嚴重車禍，幸運獲救免於火吻。圖／摘自IG

千鈞一髮拉出林志穎 女醫感嘆「有事絕對被告死」

2022-07-24 11:05
花蓮門諾醫院安寧療護團隊協助癌末患者雅君舉辦生前告別式，讓她與最愛的親友好好告別。（門諾醫院提供）

28歲腸癌患者抗癌5年至盡頭 生前告別式淚中帶笑說再見

2022-07-23 19:02
台灣自7月25日起，擴大開放6類外籍人士入境。(歐新社)

台灣7/25起 擴大開放6類外籍人士入境

2022-07-19 13:27
前副總統連戰前一陣子小中風，一度住進加護病房，目前已出院回家休養。（取材自張琍敏臉書）

連戰小中風後近況曝光 資深女星曬「一頭白髮」合照

2022-07-24 20:56
藝人林志穎開特斯拉發生意外。桃園市蘆竹區中正北路中正橋防撞桿加裝到14根，避免再釀成事故。圖／桃園市交通局提供

林志穎特斯拉撞壞號誌桿 桃園市府要求償3350美元

2022-07-24 12:04

超人氣

更多 >
馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所

馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所
馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照

馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照
全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬

全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬
紐約「愛炫」牧師宣道到一半 百萬首飾當眾被搶

紐約「愛炫」牧師宣道到一半 百萬首飾當眾被搶
疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕

疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕