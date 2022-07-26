黑白集／坑人的球場 有目共睹的「政績」

抄襲風波正在熱頭上，林智堅任內整建的新竹市立棒球場，「重生開幕」二天即意外不斷，在球員工會要求下暫停使用。花費12億台幣（約4024萬美元）公帑，寫下的竟是兩場比賽有四名球員受傷、首次因場地坑人宣布延賽的難堪紀錄。即便在國際，也屬罕見。

新竹棒球場整建的問題，可謂罄竹難書。從為何原址整修而非易地重建，到承包商的選擇，再到不斷追加預算 ，乃至各項設施尚未通過驗收便急著宣傳啟用，均疑點重重。「重生賽」當天，蔡總統親赴現場，期許球場「帶給市民滿滿的感動」；誰料，帶來的卻是「滿滿的憤怒」。

球場出包，林智堅「扛責」說得氣魄，卻是「鍵盤負責」，因為他已辭職落跑。不僅如此，其副市長沈慧虹也已請辭參選；因此，向受傷球員道歉的，只有倒楣的代理市長。

在林智堅受到輿論責難後，綠營網軍立即集結反撲，一面拿其他非民進黨 執政縣市的球場及展演場「比爛」，一面開始製造「球團也應為此負責」的輿論風向。問題是，這次民進黨得罪的，是廣大不分藍綠的棒球迷，大家沒那麼容易被唬過去。

最諷刺的是，林智堅因論文抄襲案受到批評時，民進黨一致辯稱林智堅的「政績」有目共睹，說在野黨「無法批評政績，才會猛打論文」。棒球場算政績檢驗吧，但大家「有目共睹」了什麼？