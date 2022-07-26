藍白轟論文門 喊公開陳明通電郵檔案

台北市議員王鴻薇（圖）25日繼續質疑新竹市前市長林智堅論文抄襲。民眾黨立委賴香伶昨要求廉政署盡速針對竹科管理局近十年研究計畫標案清查。(記者胡經周／攝影)

民進黨 桃園市長參選人林智堅論文疑涉抄襲，前天記者會聲稱台大國發所的論文是原創，台北市議員王鴻薇昨天舉行「協尋余正煌，推翻林智堅說法」記者會，強調已檢舉余正煌涉及抄襲林智堅論文，要給余說明機會。

王鴻薇說，林智堅只敢出示助理與指導老師往來信件，但論文原稿應為本人寄給指導老師，不能單憑陳明通寄的電郵就證明論文是林智堅所寫；此外，電子郵件有兩個電子檔，應上傳到網路供社會大眾檢驗。

民眾黨桃園市長參選人賴香伶也說，她很驚訝不在場的余正煌被林智堅講成好像是抄襲者，時序上都是林的版本講了算，余好像落入抄襲、甚至是實質上得利者，這是很不道德的記者會。

針對媒體人黃揚明指出，林智堅讀碩班時，領取公帑的辦公室副主任楊玲宜幫市長處理私人論文事務是不是公私不分？

楊玲宜指出，擔任林智堅市長辦公室副主任最重要業務之一是彙整市長行程、聯絡相關人員、提供與會資訊，林智堅公務信箱不是只有論文，還有許多公務聯絡事項，由她協助整理分類與彙整報告。那封信上，陳明通明白寫上「附上我（陳明通）修改的計畫，請智堅市長在此基礎上近一步發揮」，代表林智堅持續和指導教授討論，她要嚴正駁斥名嘴所謂的代筆說，請勿做這種惡意曲解。

另外，針對中華大學碩士論文案，王鴻薇表示，林智堅一再說謊也改變不了侵權的事實。賴香伶則說，人家問的是論文是不是你寫的？如何做田野調查？如何做問題分析等框架性實質內涵？林一個字沒講。她說，竹科管理局遭侵權未處理形同瀆職，要求相關單位調查。