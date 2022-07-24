「卡管」大將質疑林智堅論文 親綠學界開第一槍

民進黨桃園市長參選人林智堅（左）政績雖獲蔡英文總統（右）肯定，但論文抄襲事件仍爭議不斷。（本報資料照片）

民進黨 桃園市長參選人林智堅「論文門」持續延燒，國民黨台北市議員王鴻薇23日在臉書 貼文指出，民報電子報22日登出前台大經濟系主任鄭秀玲的專欄投書「大家來比對林智堅兩碩士論文」，對於林智堅的兩篇論文提出了多項質疑，直指林智堅應接受選民檢驗，對兩份碩論負起全責，勿以興訟威嚇國人閉嘴。

王鴻薇指出，鄭秀玲是挺太陽花、反服貿、拔管支持者，有網友形容，這是「挺綠學界的第一槍」。

鄭秀玲在媒體專欄撰文指出，林智堅的兩篇碩論皆被爆抄襲爭議，論文是否抄襲是黑白是非問題，不是藍綠問題。鄭秀玲特別對兩份論文提出爭議點。她指出，林智堅中華大學碩論與竹科委託研究案報告文字相似度高達87.7%、11個表格全數相同，沒侵害竹科著作權？林若有參與該研究案，怎沒在碩論註明來源，也沒寫誌謝詞？

對於台大碩論，鄭秀玲認為，國發所余正煌由李教授指導碩論，於2016年7月口試，余正煌文內有感謝林智堅提供資料；林智堅則由陳明通指導，於半年後2017年1月口試，林的參考文獻列入余文，表示林已讀過余文內容。林既已看過余文，沒想到林文目錄的大小標題雷同程度約有八成，令人驚嘆。

鄭秀玲認為，陳明通對外稱余的論文資料是林智堅提供，所以林才有原創性，此說法可能有爭議。因為，陳明通在2016年5月發表的一篇期刊論文，其民調 資料也是林智堅提供，「難道也要說此文的原創者是林智堅？」鄭秀玲強調，誠摯呼籲林智堅應本著謙虛態度接受選民檢驗，對自己兩份碩論負起全責；針對疑點或爭議予以澄清或道歉，而非以興訟來威嚇提出疑點、讓想知道內情的國人閉嘴。

王鴻薇表示，民進黨官方臉書居然貼出聲稱林智堅沒有侵權抄襲的文章，這等於是執政黨定調，公然對中華大學、新竹科學園區管理局施壓；民進黨簡直毫無道德底線、無法無天，把政治黑手伸進政府機關、大學。