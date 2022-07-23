拜會蘇貞昌碰軟釘子？ 林佳龍：他是最大靠山

民進黨新北市長參選人林佳龍22日下午赴行政院拜會院長蘇貞昌，被解讀是碰軟釘子，林佳龍今天受訪回應「這是亂講」。(記者江婉儀／攝影)

民進黨 新北市長參選人林佳龍昨天下午赴行政院拜會院長蘇貞昌，蘇貞昌在會中表明，任何名譽上的位子都不重要，也被解讀給林佳龍「軟釘子」。林佳龍今天受訪回應「這是亂講」，昨天沒討論具體職務安排，蘇貞昌的角色已經超過任何職位安排，林佳龍受訪多次提到，蘇貞昌也是他這次選舉最大靠山。

林佳龍今天到泰山區頂泰山巖贈匾，林佳龍表示，這是亂講，他是去請益老長官，蘇貞昌是有政府會做事的大家長。

林佳龍說，另外，新北大部分建設是行政院前瞻計畫，是蘇貞昌當台北縣長打下的基礎，也必須向他請益，去看看新北，像林口交流道、捷運路網、停車場23個都是蘇貞昌大力支持，新北分配較多，但相對執行力較差，只有五成，甚至還沒發包。

林佳龍表示，如果是蘇貞昌支持，一定要加速推動衝衝衝精神，除了政策指導外，民進黨在六都提名 完成，雙北雙箭頭，希望他扮演領頭羊角色，認為新北市長選舉大有可為、精彩可期，這麼短時間把競選團隊組織就位，能打一場精彩選舉，他也有邀請蘇貞昌栽培的人才擔任團隊人員，包含民進黨秘書長林錫耀、立委蘇巧慧及張宏陸等，在蘇貞昌的基礎加速前進團結勝選。

林佳龍說，昨天是交換蘇貞昌過去擔任縣長政績，有推薦他要去走的地方，包含一鄉鎮一特色，淡水漁人馬頭、八里左岸等都如數家珍，也有相約請蘇貞昌帶他實地走走看看，在蘇貞昌的基礎上把新北往前發展，除了在台北縣基礎，新北分配最多前瞻預算 ，「蘇貞昌是我最大靠山」，也有邀請他來告訴大家新北哪些建設是中央支持地方配合，更說「他（蘇貞昌）有說一定會幫我宣傳」。

對於是否邀請蘇貞昌擔任榮譽主委，林佳龍說，昨天見面沒有討論具體職務安排，只就政策、政績討論，蘇貞昌的角色已經超過任何職位安排，新北是蘇貞昌擔任院長最支持的直轄市，是民進黨大家長，擔任桶箍，團結黨內外跟社會人士，也是這次他這次的最大靠山。