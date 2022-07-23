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陳時中為萬華破口道歉 柯文哲譏：選舉到了該裝也要裝

記者楊正海／台北23日電
台北市長柯文哲說，過去兩年半，疫情控制是成功的，但這是台灣民主的勝利，「我都不敢說我多偉大」。(記者楊正海／攝影)
台北市長柯文哲說，過去兩年半，疫情控制是成功的，但這是台灣民主的勝利，「我都不敢說我多偉大」。(記者楊正海／攝影)

中央流行疫情指揮中心過去曾說萬華是疫情破口惹議，民進黨台北市長參選人陳時中日前在首場選舉行程中道歉。台北市長柯文哲上午出席線形公園巡禮活動受訪指出，陳時中要不是為了要選舉，會道歉嗎？不會，他也知道選舉到了，該裝也要裝。

柯文哲表示，陳時中道歉這件事，事情都超過一年多了，陳時中要不是為了要選舉會道歉嗎？不會，對不對，他也知道選舉到了，他該裝也要裝，「這個就不理他」。

至於陳時中20日接受媒體專訪時，對疫情指揮中心防疫團隊打分數，自評打了75至80分的成績，另指中央幫台北市很多忙，對此，柯文哲說，這是台灣人民的成績，一旁的副市長黃珊珊也說，分數應該是人民在打。

柯文哲說，過去兩年半，疫情控制是成功的，但這是台灣民主的勝利，「我都不敢說我多偉大」，如果陳時中是當紐約的衛生部長，疫情有沒有辦法控制？台灣沒有出動警察、武警、硬封城，只靠呼籲的，疫情還可以控制，這才了不起。

柯文哲指出，他覺得這場兩年半的疫情，是台灣民主自由的勝利，「我們只是幫忙而已」，這民主自由的體制，在這兩年半疫情中，可以有效地應付這種突然的災難。

疫情 陳時中 柯文哲

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