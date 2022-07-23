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新聞眼／98％反對仍強推 數位中介法將釀憲政危機

記者 吳亮賢、侯俐安
NCC擬定「數位中介服務法」引發箝制言論自由爭議，在野黨要求退回重擬。圖為示意圖。(本報資料照片)
NCC擬定「數位中介服務法」引發箝制言論自由爭議，在野黨要求退回重擬。圖為示意圖。(本報資料照片)

國家通訊傳播委員會（NCC）在立法院休會期間悄悄公告「數位中介服務法」草案，美其名是設立專責機構提升網路治理效能，卻猶如箝制言論自由利器，儼然成為「網路文字獄」，然而當執政黨鐵了心要推，在野黨齊聲要求退回重擬卻擋都擋不住時，台灣才真是陷入憲政危機。

「數位中介服務法」打出「保障數位基本人權、建立可信賴的數位環境」口號，但縱觀法條內容與NCC公開說明，雖是著重打擊假訊息，但只要政府機關認定，在法院處分前，就可直接要求平台業者加註警語，以公權力貼上負面標籤，影響網路輿論走向；範圍橫跨熱門社群平台，有形的手毫不避諱伸入網路大海。

此法最受質疑之一，僅就「檢舉權」與「加註警語」，就已足夠對網路言論自由構成極大傷害，也將對使用者造成寒蟬效應。甚至若是錯誤指控，草案也未訂究責機制，形同縱容各機關濫權。蔡政府執政以來「假訊息」一詞早被執政黨濫用頻繁，凡事不合黨意，動輒被貼上「假訊息」、「認知作戰」標籤，如今「類1450」更將檯面化，甚至合法化。

更甚者，新法要求設立「專責機構」，由NCC捐助台幣25億元(約8280萬美元)成立財團法人，有權通知平台下架違法內容。此專責機構任務還包含「推動具有新聞編輯內容之網路資訊服務提供者，建立實效自律及標章機制」，形同介入干預新聞。

無奈的是，法案推出至今在野黨接連提出抗議，不僅飽受爭議、更缺乏朝野共識，就連NCC在公共政策網路平台上進行的草案意見徵詢中，都有高達98%民眾反對，仍未見NCC有踩煞車跡象。

「數位中介法」從「數位通訊傳播法」草案擴充而來，架構卻已大相逕庭。NCC推動進程步步為營，對在野黨質疑，雖然聲稱草案送立法院後仍會與立委溝通，但民進黨執政以來，強渡關山法案不勝枚舉，所謂「聆聽各界意見」，最後恐怕也只聽見「黨內的聲音」，惡法亦法的結果，不僅是全民共同承受苦果，當在野黨齊聲要求撤回卻難以動搖時，恐怕才是台灣憲政危機的開始。

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