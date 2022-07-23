與林佳龍若即若離 蘇貞昌留選後餘地

行政院長蘇貞昌是否擔任民進黨 新北市長參選人林佳龍競總榮譽主委，是一個充滿政治矛盾的問題。新北市是蘇系大本營，蘇貞昌掌握全國行政資源，中央地方二合一似乎威力無窮；不過，四年前，蘇貞昌狂輸新北市長侯友宜 近30萬票，導致蘇近鄉情怯，公然輔選更易落得行政不中立罵名，兩人互動暗潮洶湧，在綠營早是公開祕密。「昌龍合體」是兩難問題，若即若離可能才是好答案。

新北市是全台最大票倉，卻是民進黨艱困選區。2014年，投票率在六成一情況下，競選連任的國民黨新北市長朱立倫險勝民進黨候選人游錫堃2萬多票；2018年，蘇貞昌代表民進黨參選，卻大輸國民黨侯友宜29萬票。不過四年時間，綠營從險敗變狂輸，新北市選民對民進黨充滿變數。

蔡英文 總統六度勸進林佳龍選新北，除考量雙北連動性高，若沒人抗衡侯友宜，將使民進黨年底選戰陷入困境，甚至拖垮台北、桃園選情，進而衝擊「後蔡英文時期」的執政基礎。民進黨在新北最高戰略就是「鎖侯」，將侯友宜牽制在淡水河流域，影響力在北台灣止步。

民進黨「主帥」蔡英文欽點林佳龍出戰新北，各派系表面要給足面子，即使過去跟正國會有嫌隙的新潮流系也派大將進駐，蘇系要角林錫耀、吳秉叡也陸續加入團隊，在「尊蔡」大旗下，維持綠軍團結形勢，只差蘇貞昌正式掛名林佳龍競選團隊。

不過，2008年總統大選謝蘇配貌合神離，民進黨表面全體總動員，但各山頭「擂鼓不出兵、揚旗不出擊」，表面和諧不代表真團結。

林佳龍在交通部長任內與蘇在人事、政策都屢有摩擦，蘇甚至拔掉林佳龍愛將、時任交通部政次黃玉霖。這也讓連日來，從蘇貞昌女兒、立委蘇巧慧以「資淺」為由婉拒總幹事一職，到蘇貞昌謝絕榮譽主委，都被外界解讀為「軟釘子」。

林佳龍若勝選，將影響蘇系在新北市長的接班梯隊；林若敗選，可能牽動民進黨中生代2024布局，牽一髮而動全身。蘇貞昌給林佳龍的「軟釘子」，不僅是要保持行政中立，也要保留選後迴旋的政治空間。