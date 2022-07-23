與林佳龍若即若離 蘇貞昌留選後餘地
行政院長蘇貞昌是否擔任民進黨新北市長參選人林佳龍競總榮譽主委，是一個充滿政治矛盾的問題。新北市是蘇系大本營，蘇貞昌掌握全國行政資源，中央地方二合一似乎威力無窮；不過，四年前，蘇貞昌狂輸新北市長侯友宜近30萬票，導致蘇近鄉情怯，公然輔選更易落得行政不中立罵名，兩人互動暗潮洶湧，在綠營早是公開祕密。「昌龍合體」是兩難問題，若即若離可能才是好答案。
新北市是全台最大票倉，卻是民進黨艱困選區。2014年，投票率在六成一情況下，競選連任的國民黨新北市長朱立倫險勝民進黨候選人游錫堃2萬多票；2018年，蘇貞昌代表民進黨參選，卻大輸國民黨侯友宜29萬票。不過四年時間，綠營從險敗變狂輸，新北市選民對民進黨充滿變數。
蔡英文總統六度勸進林佳龍選新北，除考量雙北連動性高，若沒人抗衡侯友宜，將使民進黨年底選戰陷入困境，甚至拖垮台北、桃園選情，進而衝擊「後蔡英文時期」的執政基礎。民進黨在新北最高戰略就是「鎖侯」，將侯友宜牽制在淡水河流域，影響力在北台灣止步。
民進黨「主帥」蔡英文欽點林佳龍出戰新北，各派系表面要給足面子，即使過去跟正國會有嫌隙的新潮流系也派大將進駐，蘇系要角林錫耀、吳秉叡也陸續加入團隊，在「尊蔡」大旗下，維持綠軍團結形勢，只差蘇貞昌正式掛名林佳龍競選團隊。
不過，2008年總統大選謝蘇配貌合神離，民進黨表面全體總動員，但各山頭「擂鼓不出兵、揚旗不出擊」，表面和諧不代表真團結。
林佳龍在交通部長任內與蘇在人事、政策都屢有摩擦，蘇甚至拔掉林佳龍愛將、時任交通部政次黃玉霖。這也讓連日來，從蘇貞昌女兒、立委蘇巧慧以「資淺」為由婉拒總幹事一職，到蘇貞昌謝絕榮譽主委，都被外界解讀為「軟釘子」。
林佳龍若勝選，將影響蘇系在新北市長的接班梯隊；林若敗選，可能牽動民進黨中生代2024布局，牽一髮而動全身。蘇貞昌給林佳龍的「軟釘子」，不僅是要保持行政中立，也要保留選後迴旋的政治空間。
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