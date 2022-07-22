新聞評論／小綠不能批評，只能匍匐在執政黨腳下

基進黨前輿情部主任張博洋，因在臉書 暗酸民進黨 新北市長參選人林佳龍，遭到綠營網軍大舉出征。基進黨隨即向林佳龍道歉，並將張博洋撤職；張博洋本人除了道歉，還「感謝林佳龍包容」。此事，除暴露「小綠」政黨的悲哀，也說明台灣政黨政治的畸形與醜陋。

此事之源起，是林佳龍宣稱自己若當選第一件事就是公布「恩恩案」調查報告，張博洋認為此舉只是在炒作選情，因而在臉書諷刺林佳龍「腦袋裝什麼」。其後，張博洋及另一名黨工在通訊軟體的對話被曝光，張博洋對林佳龍仍多所批評，隨即引來綠營網軍的大舉撻伐。基進黨身為在野黨，批評執政黨人物的誇大言行原是理所當然；但基進黨卻有如驚弓之鳥，立即拔除張博洋黨職，還向民進黨及林佳龍道歉。匍匐在執政黨腳下，狀極不堪。

基進黨如此卑躬屈膝，應是認為自己只是民進黨「側翼」，沒有「造次」資格。此舉，充分暴露台灣政黨政治的扭曲，更是小綠的悲哀。民主國家新興政黨不斷出現，各自爭取選民認同；但近年台灣的新興政黨卻多以「小綠」自居，靠在執政者腳下，自甘為民進黨衝鋒陷陣。政黨之間可以結盟，但像民進黨這樣把「小綠」當成「小弟」使喚，甚至將它們踩在腳下，已到了扭曲的地步。

或許不甘於政黨尊嚴長期遭到踐踏，或許意識到這是民主畸態，少數曾幫蔡政府圍事「監督在野黨」的「小綠」，開始走自己的路，不再對民進黨言聽計從。例如，曾自稱「墨綠」並獲民進黨支持而當選台北市長的柯文哲 ，已另行成立「民眾黨」，它批判民進黨的力度常不亞於國民黨。再如時代力量，在特定議題上也逐漸加強對民進黨的批判，試圖擺脫「小綠」標籤。

對於想要尋求「自主」的政黨，「大綠」民進黨自然是打擊、干預不遺餘力，甚至祭岀分化手段。民進黨對付民眾黨和柯文哲，用的是「抹紅」手段，並常利用中央的權力給台北市「穿小鞋」。對付時代力量，則採取「挖牆腳」手法；如林昶佐和洪慈庸均脫黨退出時力，黃國昌因揭發總統府私菸案被綠營視為叛徒，使該黨力量大受削弱。

時力意識到自己政黨的獨特性不斷流逝，近期對民進黨政策改採批判態度。例如，黨主席陳椒華積極監督環保議題，去年公投更持「三個同意」立場，讓民進黨顏面無光。最近的林智堅論文抄襲案，時力也不斷比對論文多次批評抄襲比例甚高，立委王婉諭則轟林智堅違反學術倫理「別再硬拗」，卻遭到綠營網軍無情圍攻。

民眾黨和時力不甘再當「小綠」，主因有三：一是看到蔡政府已背棄執政理想，變得專斷；二是意識到自己政黨的自主性不斷流逝，失卻從政初衷；三是擔心自己政黨遭到民進黨的蠶食鯨吞，終將瓦解或被收編。而像基進黨這樣的小小黨，仍甘願聽候民進黨差遣，恐怕深知自己脫離「小綠」身分即一無是處，只能選擇臣服，繼續分食綠營權力的一些殘羹剩餚，以苟延殘喘。包括「社民黨」，其創黨主席范雲早已加入民進黨並成為其不分區立委，其台北市議員苗博雅則是「比民進黨更民進黨」，社民黨還有幾分自主性？

民進黨日前全代會，出現一個荒謬場景。退出時力的林昶佐和基進黨主席陳奕齊、前立委陳柏惟一同出席「觀禮」；民進黨旗出現時，他們都肅立致敬。對照張博洋因暗諷林佳龍而遭拔官，這一幕顯示，民進黨留給小綠的空間，只剩下「肅立致敬」罷了！