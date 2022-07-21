新聞評論／打選戰 佛系張善政、蔣萬安別再躺平

張善政拿出自己的博士論文，盼林智堅論文門事件回到學術倫理和政治人物誠信問題的基本面。（圖：張善政團隊提供）

行政院前院長張善政代表國民黨 參選桃園，被認為是一張好牌；但選戰開打至今，外界卻很少看到他的攻勢。尤其，民進黨對手林智堅涉及兩項碩士論文抄襲案，其陣營似乎不以為意，毫無著墨。直到媒體不斷追問，張善政才對林智堅提出「讀好書、說好話、行好事、做好人」的勸善十二字箴言。此舉，遭政界人士笑稱：根本是「菩薩」。張善政近日拜訪桃園醫師公會，公會理事長直言在野黨對論文事件「監督力道不足」，一語道破選民觀感。

張善政學養、見識、人品均佳，他以曾任閣揆的資歷，願折腰參加地方首長選舉，是藍營中少見勇於承擔的高官。然而，他投入選舉，先要面對黨內初選的恩怨紛擾，後要面對綠營群狼的包抄夾殺，形勢之險惡遠超乎預期。對於選舉事務及地方生態都生疏的張善政，目前行程安排多停留在地方的拜會，至於選戰主軸和策略則仍一片模糊，團隊中應對快節奏的網路空戰之部署幾乎闕如。在這種情況下，張善政仍採取「佛系」戰法，除顯得消極，也很難得到聲量和存在感。

同樣的情況，也見諸代表藍營參選首都市長的蔣萬安。蔣萬安去年即表態參選，5月中即已確定提名 ，但兩個月過去，他的競選總部班子迄今尚未組成，甚至被譏為「躺平族」。相對於陳時中 、林佳龍日前才獲提名，競選團隊組建已開出像組閣一樣的大陣仗，兩相比較，藍綠的速度與效率完全無法相提並論。如此缺乏效率，一方面是黨中央的火力支援不夠，另一方面恐怕也與蔣萬安本人果斷不足有關。無論如何，看在民眾眼裡，都是減分。對於需要他扮演「母雞」的台北市議員參選人而言，當然也會對其「火車頭」角色的魅力抱持懷疑。

張善政和蔣萬安的共同特點，都是相當愛惜羽毛，不願無端捲入是非，因此始終刻意與爭議話題保持距離。在平常時刻，政治人物潔身自好或許是好事；但在選戰之中，你不捲入爭議，爭議卻會將你捲入。尤其，明明是關係國家前景及民主價值的議題，候選人卻極力避免沾染並迴避應對，就會被視為是非不明、缺乏道德勇氣，甚至是懦弱。在地方首長選舉，選民要選的是一個有氣魄、有決斷的領導人，如果候選人凡事閃躲、支吾其詞，如何能爭取選民信任？

選舉之所以被稱為選戰，因為它是一場勝負之爭，必須靠著智慧、意志及誠懇去贏取，而不是坐待勝利從天而降。亦即，對於朝自己飛來之箭，必須一一反擊，不能只是閃躲。對於對手偷雞摸狗或苟且徇私，則必須一一嚴格質問，不能讓選民誤把巧言令色之徒當成英雄膜拜。換言之，競選的目的，不只是在力求自己當選，更要讓選民從競爭及辯論中作出更佳的識別，避免負面或下沉的力量霸占或危害民主。從這點看，張善政和蔣萬安的「佛系」戰略，顯然都太缺乏戰鬥意志，少了為民主而戰的能量。

近日，陳時中利用部長交接典禮向大家拉票，蔣萬安竟只回應稱「不意外」，就是毫無力量的批評。許多民眾均感憤慨的事，在反對黨候選人眼中竟只是不置可否的感受，這還像在打選戰嗎？張善政對林智堅的論文抄襲，許多天視若無睹，這像是能感應民眾心情的候選人嗎？

2018年的台北市長選舉，丁守中採取「佛系戰法」，以為可以憑藉藍營基本盤獲勝，最後卻敗在柯文哲手上。這樣的血淚教訓，不能再重演。面對狼群包圍，若以為可以不負傷而勝，根本是妄想。