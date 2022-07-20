六都防疫表現民調 侯友宜7度奪冠…卻已流失388萬粉絲

台灣民意基金會19日公布六都首長防疫表現民調，調查結果指出，新北市長侯友宜以28.4%排名第一。（本報資料照片）

台灣民意基金會昨公布最新民調 。針對六都首長防疫表現民調調查結果指出，新北市長侯友宜 以28.4%排名第一，已是這項調查以來連續七度奪冠，而且都遙遙領先其他對手；但自去年7月攀上50.3%高峰之後，就一路下滑，直到現在的28.4%，一年之間流失高達19.9個百分點。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，侯友宜防疫民調過去一個月再流失6.8個百分點，若以一個百分點相當於19.5萬人計算，等於全年流失約388萬粉絲，這是一個無法視而不見的巨大現象。是什麼因素造成侯友宜人氣大不如前，需做有系統的檢視，但「恩恩案發酵」肯定是近期最重要因素之一。

民調細項指出，28.4%認為新北市長侯友宜防疫表現較好，以下依序是高雄市長陳其邁24.5%，台北市長柯文哲22.3%，台中市長盧秀燕15.6%，桃園市長鄭文燦11.3%，台南市長黃偉哲6.7%，另有3.8%認為都不好，12.3%都很好，14.3%不知道。

台灣民意基金會民調指出，新北市長侯友宜防疫民調仍奪居六都第一，但已連續多個月呈現下滑趨勢。（圖：台灣民意基金會提供）

游盈隆說，如果未來侯友宜民意支持度持續下滑，對即將到來的新北市長選戰的意涵為何?會帶來什麼樣的衝擊？侯友宜已經力氣用盡，成為強弩之末了嗎，值得觀察。

另據台北中國時報報導，台灣民意基金會昨天也公布了民進黨與國民黨 六都市長參選人的欣賞度民調，民進黨台中市長參選人蔡其昌、國民黨高雄市長參選人柯志恩，分別在兩黨敬陪末座。蔡其昌發言人陳世凱表示尊重；柯志恩則說，對這份民調「完全意料之中」，會持續加倍努力。

民調結果顯示，民進黨六都市長提名人選中，高雄市長陳其邁欣賞度21.1%最高，之後依序是台南市長黃偉哲13.4%、台北市陳時中12%、桃園市林智堅10.1%、新北市林佳龍9.8%、台中市蔡其昌僅2.1%最低。

國民黨部分，新北市長侯友宜37.5%、台中市長盧秀燕13.8%、台北市蔣萬安12.7%、台南市謝龍介5.7%、桃園市張善政3.7%、高雄市柯志恩 2.8%。

游盈隆說，蔡其昌頂著立法院副院長光環參選，徵召已有一段時日，台中選民欣賞度1成2，嚴重偏低；柯志恩在高雄選民的欣賞度僅6.4%，更是嚴重偏低，不足以挑戰對手。