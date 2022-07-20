六都防疫表現民調 侯友宜7度奪冠…卻已流失388萬粉絲
台灣民意基金會昨公布最新民調。針對六都首長防疫表現民調調查結果指出，新北市長侯友宜以28.4%排名第一，已是這項調查以來連續七度奪冠，而且都遙遙領先其他對手；但自去年7月攀上50.3%高峰之後，就一路下滑，直到現在的28.4%，一年之間流失高達19.9個百分點。
台灣民意基金會董事長游盈隆表示，侯友宜防疫民調過去一個月再流失6.8個百分點，若以一個百分點相當於19.5萬人計算，等於全年流失約388萬粉絲，這是一個無法視而不見的巨大現象。是什麼因素造成侯友宜人氣大不如前，需做有系統的檢視，但「恩恩案發酵」肯定是近期最重要因素之一。
民調細項指出，28.4%認為新北市長侯友宜防疫表現較好，以下依序是高雄市長陳其邁24.5%，台北市長柯文哲22.3%，台中市長盧秀燕15.6%，桃園市長鄭文燦11.3%，台南市長黃偉哲6.7%，另有3.8%認為都不好，12.3%都很好，14.3%不知道。
游盈隆說，如果未來侯友宜民意支持度持續下滑，對即將到來的新北市長選戰的意涵為何?會帶來什麼樣的衝擊？侯友宜已經力氣用盡，成為強弩之末了嗎，值得觀察。
另據台北中國時報報導，台灣民意基金會昨天也公布了民進黨與國民黨六都市長參選人的欣賞度民調，民進黨台中市長參選人蔡其昌、國民黨高雄市長參選人柯志恩，分別在兩黨敬陪末座。蔡其昌發言人陳世凱表示尊重；柯志恩則說，對這份民調「完全意料之中」，會持續加倍努力。
民調結果顯示，民進黨六都市長提名人選中，高雄市長陳其邁欣賞度21.1%最高，之後依序是台南市長黃偉哲13.4%、台北市陳時中12%、桃園市林智堅10.1%、新北市林佳龍9.8%、台中市蔡其昌僅2.1%最低。
國民黨部分，新北市長侯友宜37.5%、台中市長盧秀燕13.8%、台北市蔣萬安12.7%、台南市謝龍介5.7%、桃園市張善政3.7%、高雄市柯志恩 2.8%。
游盈隆說，蔡其昌頂著立法院副院長光環參選，徵召已有一段時日，台中選民欣賞度1成2，嚴重偏低；柯志恩在高雄選民的欣賞度僅6.4%，更是嚴重偏低，不足以挑戰對手。
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