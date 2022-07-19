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蔡英文欽點 林錫耀接任林佳龍競總主委

台灣新聞組／台北19日電
民進黨新北市長參選人林佳龍（前中）12日出席民進黨新北市黨部主委暨執評委交接典禮，最後並與秘書長林錫耀（前排左二）及全體新北議員在台上高呼勝利口號。（記者杜建重／攝影）
民進黨新北市長參選人林佳龍（前中）12日出席民進黨新北市黨部主委暨執評委交接典禮，最後並與秘書長林錫耀（前排左二）及全體新北議員在台上高呼勝利口號。（記者杜建重／攝影）

民進黨新北市長參選人林佳龍競選幹部陸續到位，民進黨主席蔡英文昨天邀新北立委到總統官邸會商，敲定由民進黨秘書長林錫耀任競選總部主任委員、立委吳秉叡任總幹事、立委羅致政為政策召集人、立委張宏陸為組織召集人。另據了解，除了現有發言人李坤城及何博文外，林陣營還希望找立委賴品妤加入發言人團隊，正在等賴點頭。

●黃重諺任總統府副秘書長

總統府前副秘書長李俊俋被民進黨徵召參選嘉義市長，總統府前發言人Kolas Yotaka被徵召參選花蓮縣長，兩人都辭職投入選舉。總統府發布新人事，蔡英文任命總統辦公室前主任黃重諺出任總統府副秘書長，即日生效。總統辦公室主任將由總統府發言人張惇涵接任，仍兼任府發言人。

蔡英文昨邀新北立委會商。與會人士指出，蔡提到，林錫耀負責新北，民進黨前秘書長洪耀福負責台北，兩個最有能力打選戰、最好的操盤手，獻給新北和台北。何博文表示，蔡英文非常重視新北，才親自主持敲定人選，希望迅速完成布局迎接選戰。

與會人士表示，林錫耀隨即安排立委們的「戰鬥位置」，希望大家都能幫忙，並希望立委蘇巧慧能當競總總幹事，但蘇巧慧說她的選區在樹林、鶯歌，林佳龍競選總部在板橋，恐會分身乏術。後來新北立委余天跳出來，致電吳秉叡，希望吳出任總幹事，吳即答應。

相關人士指出，林佳龍從台北轉戰新北，外界都在看這盤局如何整合，雖然行政院長蘇貞昌昨未列席，但蔡英文出手，至少已讓競選團隊成形，布局上先藍營一步。

蔡英文 民進黨

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