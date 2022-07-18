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民調：黃偉哲51%領先謝龍介23% 逾6成看好黃連任

台灣新聞組／台北18日電
本報台南市長選舉最新民調，民進黨籍現任市長黃偉哲（見圖）以五成一支持度領先國民黨參選人謝龍介的二成三；並有六成三選民看好黃偉哲連任。（記者劉學聖／攝影）
本報台南市長選舉最新民調，民進黨籍現任市長黃偉哲（見圖）以五成一支持度領先國民黨參選人謝龍介的二成三；並有六成三選民看好黃偉哲連任。（記者劉學聖／攝影）

本報系聯合報台南市長選情調查發現，民進黨擁有長期執政優勢，現任市長黃偉哲以五成一支持度大幅領先謝龍介的二成三；六成三選民看好黃偉哲可望順利連任，9%認為謝龍介有勝算。

年底台南市長選戰藍綠對決，由民進黨現任市長黃偉哲迎戰國民黨台南市議員謝龍介。觀察台南市長選情，在台南市政黨版圖綠大於藍及現任優勢的雙重加持下，如果明天投票，黃偉哲以五成一支持度大幅領先對手近卅個百分點，謝龍介在此藍營艱困選區，目前獲得二成三選民青睞，另有二成六選民未決定。

交叉分析發現，不論男性或是女性選民，黃偉哲都獲得逾五成支持；謝龍介在男性選民中所獲支持略高於女性，但支持度都低於三成。

從年齡來看，年齡愈輕的選民，支持黃偉哲連任的比率愈高。從政黨傾向來看，台南市的基本盤綠大於藍，黃偉哲獲得近九成民進黨支持者力挺，在中立選民中也略勝一籌，以四成二領先謝龍介的二成一。

黃偉哲不僅支持度高，勝選聲勢也強。看好黃偉哲順利連任者逾六成，僅9%認為謝龍介較有當選希望，二成八無法判斷。

本報台南市長選舉最新民調，民進黨籍現任市長黃偉哲以五成一支持度領先國民黨參選人謝...
本報台南市長選舉最新民調，民進黨籍現任市長黃偉哲以五成一支持度領先國民黨參選人謝龍介（見圖）的二成三；並有六成三選民看好黃偉哲連任。（記者劉學聖／攝影）

黃偉哲擁有領先優勢，執政成績是一大助力。調查發現，黃偉哲的施政表現獲得六成台南選民肯定，僅一成九不滿意，二成一無意見。分析顯示，滿意黃偉哲施政的選民，七成二挺黃，一成四擁謝；不滿意黃偉哲施政的選民，則有六成一挺謝，一成九擁黃。

這次調查於7月12日至14日晚間進行，成功訪問了1092位設籍台南市的成年民眾，另有179人拒訪；在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3個百分點以內。調查以台南市住宅電話為母體作尾數兩位隨機抽樣，並依據台南市成年民眾之性別及年齡結構進行加權。

台南市長選舉除了黃偉哲與謝龍介，「虧雞福來爹」林義豐、成大教授許忠信、雲科大助理教授商毓芳也宣布參選，由於本報台南市長選舉民調時間是7月12日至14四日，林、許、商稍晚才宣布，未及時列入民調。

民進黨 民調 投票

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